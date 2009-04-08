Alman uzmanlar BBP helikopterini inceliyor

Düşmesi sonucu BBP lideri Yazıcıoğlu’nun da öldüğü helikopterin Alman uzmanlarca incelenmesine başlandı.



Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi'nde dağlık bölgede 25 Mart günü düşen, BBP Genel Sekreteri Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopterin enkazında kaza kırım uzmanları incelemeye başladı.



Alman Sivil Havacılık Kurumuna bağlı havacılık uzmanları Volkan Sürmeli ile Uwe Reibel, sabahın erken saatlerinde Kahramanmaraş Adliyesi'ne giderek Başsavcı Fevzi Büyüktümtürk ile görüştü. 3 saatlik görüşmenin ardından iki uzmanın aralarında bulunduğu 15 kişilik heyet düşen helikopterin enkazının bulunduğu merkeze bağlı Döngel Köyü yakılarındaki kaza yerine gitti. Enkaz bölgesine giden grupta kazayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Uğur Koç, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 kaza kırım uzmanı ve 8 kişilik Özel Harekat polisi yer aldı.



BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi, araştırma yaptıklarını, çalışmaların iki gün sürebileceğini ve gelişmelerin bildirileceğini söyledi.

