Alman üreticilerden ABD'li Tesla'ya karşı hamle

Alman otomobil üreticileri BMW, Audi ve Mercedes, ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Alman alternatiflerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Tesla’nın önlenemeyen yükselişini gören Alman otomobil üreticileri Tesla'nın elektrikli otomobillerine alternatif otomobiller üretmeyi hızlandırdı. Mercedes bugün elekrikli SUV modeli EQC'u İsveç’te tanıtacak, BMW 8 Eylül’de Münih’te Inext sedanı, Audi ise 17 Eylül’de e-tron SUV’u San Francisco’da tanıtacak.

Alman basınına göre, Tesla’nın yükselişi ve 2015’te yaşanan emisyon skandalı sonrasında imajı sarsılan Alman otomobil üreticileri, elektrikli otomobillerini listelerinde ön sıraya aldılar.

Alman üreticiler, gelecek 3 yılda yaklaşık 40 milyar avro harcayarak, Tesla’nın Model S, SUV Model X ve Model 3’leriyle rekabet etmeye hazırlanıyor. Bu üreticilerin önümüzdeki yıl her ay bir elektrikli aracın modelini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Markalardan tanıtım atağı

Mercedes bugün elektrikli SUV modeli EQC'ı İsveç'in başkenti Stockholm’de tanıtacak. Şirketin elektrikli araçlar konusunda yaptığı çalışmaların ürünü olan EQC‘nın gelecek yaz satışa çıkması bekleniyor. Tesla’nın Model S arabası tam şarjla 417 km menzile sahipken, Mercedes’in EQC’sı 400 km menzile sahip olacak. BMW’nin Inext sedan elektrikli otomobili ise 8 Eylül’de Münih’te tanıtılacak. Üretime 2021 yılında girmesi beklenen otomobilin menzili yeni nesil bataryalarla birlikte 700 km’ye ulaşacak. BMW, Mini markasının elektrik versiyonunu da 2019’da satmaya başlayacak.

80 bin Euro'dan başlıyor

Volkswagen grubunun lüks otomobil markası Audi de 17 Eylül’de San Francisco’da düzenlenecek özel bir etkinlikle e-tron SUV’u tanıtacak. İlk e-tron’u üretimden dün çıkaran Audi, bu araçla Tesla’ya ciddi rakip olmak istiyor. Araç, 500 km menzile sahip olacak ve bu yıl sonunda 80 bin avrodan başlayan fiyatlarla Almanya’da satışa sunulacak.