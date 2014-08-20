Türkiye, 'Alman uçağına iniş izni verilmedi' iddiasını yalanladı

Alman Hava Kuvvetleri'nin bugün (Çarşamba) Kuzey Irak'a yardım malzemesi götürmek üzere yapması planlanan seferinin, Türkiye'nin İncirlik Hava Üssü'ne iniş izni vermemesi nedeniyle ertelendiği öne sürüldü. Ancak Ankara, iddiayı yalanladı. Transall tipi askeri nakliye uçağının Kuzey Irak'a 20 ton malzeme taşıması öngörülüyordu.

Alman Hava Kuvvetleri'nin ilk yardım seferleri cumartesi günü yapılmış ve kriz bölgesine ulaştırılmak üzere Erbil'e 36 ton gıda ve sıhhi malzeme gönderilmişti. İslam Devleti adlı terör örgütünden kaçan on binlerce Yezidi ve Hristiyan bu kriz bölgesine sığınmıştı.

Alman dış istihbarat servisi BND'nin 2009 yılından bu yana NATO müttefiki Türkiye'yi dinlediği yönünde çıkan haberler Almanya ile Türkiye arasında gerginliğe yol açmıştı.

Dışişleri yalanladı

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı ve askeri kaynaklar, Türkiye’nin “dinleme krizi”nden sonra Alman askeri nakliye uçağının İncirlik'e inmesine izin vermediğini öne süren haberin doğru olmadığını bildirdi.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, Dışişleri kaynakları, “15-18 Ağustos tarihleri arasında Erbil’e yardım götüren 8 ayrı Alman uçağına iniş ve geçiş izni verildi. Almanya’dan 3 uçak için daha izin talebi var, bunlar da havacılık kurallarına uygun olarak sıraya konuldu. Bu nedenle Türkiye’nin insani yardım amaçlı uçuş yapacak Alman uçaklarına izin vermediği haberi tamamen gerçek dışı. İzlenimimize göre bu haberi Almanya’nın Sesi de bir başka ajanstan almış. Almanya’nın Sesi’ne de durum bildirildi” dedi.