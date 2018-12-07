Alman turistleri dolandıran çete sorguda

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'ye tatile gelen 25 Alman turisti, \'Vergi borcunuz var, başınız belada\' diyerek korkutup, yaklaşık 1 milyon euro dolandırdıkları iddiasıyla 5 ilde operasyonla gözaltına alınan 38 şüphelinin sorgusu sürüyor. Şüphelilerin pazartesi günü adliyeye sevk edileceği açıklandı.

Türkiye\'ye farklı zamanlarda tatile gelen 25 Alman vatandaşı, ülkelerine döndükten sonra çağrı merkezinden aranılarak, \"Türkiye\'de alışveriş yapmışsınız, bundan dolayı vergi borcunuz var, başınız dertte, ödeme yapın\" denildi. Almanlar, çağrı merkezlerinin yönlendirmesiyle verilen hesap numaralarına para yatırdı. Tatilciler, bir süre sonra yeniden aranınca durumdan şüphelenip, Almanya\'da polise başvurdu.

ALMANYA\'DAN BİLGİ GELDİ

Alman Polisi de durumu Antalya Emniyet Müdürlüğü\'ne bildirdi. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma sonunda bir çetenin, tatile gelen Alman vatandaşlarının kişisel bilgilerine ulaştığını, Antalya\'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir ve Muğla\'nın Bodrum ilçesinde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla tatilcileri arayıp, \'vergi borcunuz var, başınız belada\' diyerek, korkuttuğunu tespit etti.

38 KİŞİ YAKALANDI

5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, dün sabah Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul ve Muğla\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. \'Guten morgen (Almanca günaydın)\' adı verilen ve 200 polisin katıldığı operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda, çağrı merkezi gibi kullandıkları iş yerlerinde yapılan aramada 3 tabanca, bir miktar esrar, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, tatilcilerin kişisel bilgilerinin yer aldığı ajanda, sim kart ve dolandırıcılıktan elde edildiği tahmin edilen 40 bin lira ele geçirildi. Antalya dışında yakalanan şüpheliler de Antalya\'ya getirildi.

25 ALMAN VATANDAŞINDAN 1 MİLYON EURO ALMIŞLAR

Şüphelilerin 25 Alman vatandaşını aynı yöntemle yaklaşık 1 milyon euro dolandırdıkları ortaya çıktı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları devam eden şüpheliler, bugün sağlık kontrolünden geçirildi. 38 şüphelinin, pazartesi günü adliyeye sevk edileceği kaydedildi.



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