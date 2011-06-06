-ALMAN TURİST OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU ALANYA (A.A) - 06.06.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 63 yaşındaki Alman turist, karısı tarafından kaldıkları otel odasının banyosunda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Alanya'ya tatile gelen Alman uyruklu Victor Esaum (63) ile eşi Elwina Esaum (62) Türkler beldesindeki bir otele yerleşti. Duş almak için banyoya giren Victor Esaum'dan uzun süre ses gelmemesi üzerine içeri giren eşi, Alman turisti yerde hareketsiz halde gördü. Elwina Esaum, otel çalışanlarına haber vererek yardım istedi. Bunun üzerine otele gelen sağlık ekipleri Alman turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın oteldeki araştırmasının ardından kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Alman turistin cesedi, Alanya Belediye Mezarlığı Morguna kaldırıldı.