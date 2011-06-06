T24 LogoT24 Logo
Gündem

ALMAN TURİST OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU ALANYA (A.A)

06 Haziran 2011 21:54

-ALMAN TURİST OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU ALANYA (A.A) - 06.06.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 63 yaşındaki Alman turist, karısı tarafından kaldıkları otel odasının banyosunda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Alanya'ya tatile gelen Alman uyruklu Victor Esaum (63) ile eşi Elwina Esaum (62) Türkler beldesindeki bir otele yerleşti. Duş almak için banyoya giren Victor Esaum'dan uzun süre ses gelmemesi üzerine içeri giren eşi, Alman turisti yerde hareketsiz halde gördü.  Elwina Esaum, otel çalışanlarına haber vererek yardım istedi. Bunun üzerine otele gelen sağlık ekipleri Alman turistin hayatını kaybettiğini belirledi.  Jandarmanın oteldeki araştırmasının ardından kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Alman turistin cesedi, Alanya Belediye Mezarlığı Morguna kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24