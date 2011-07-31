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ALMAN TURİST OTEL HAVUZUNDA BOĞULDU ALANYA (A.A)

31 Temmuz 2011 16:07

-ALMAN TURİST OTEL HAVUZUNDA BOĞULDU ALANYA (A.A) - 31.07.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yapan 11 yaşındaki Alman kız çocuğu, kaldıkları otelin havuzunda boğuldu. Alınan bilgiye göre, Alanya'ya ailesiyle tatile gelen 11 yaşındaki Alman uyruklu Meleniea Stark, bir hafta önce annesi Manique ve babası Dichael Stark ile Kargıcak beldesinde otele yerleşti. Otelin havuzuna giren Stark, tatil yapan diğer turistler tarafından 1 metre 40 santim derinliğindeki havuzda yüz üstü hareketsiz halde bulundu.  Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybeden çocuk, jandarmanın oteldeki incelemesinin ardından Alanya Belediye Mezarlığı Morgu'na götürüldü.  Yapılan incelemenin ardından çocuğun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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