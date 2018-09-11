Alman turist, denizde boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde denize giren Alman Seitz Friedrick (65) boğuldu.

Alanya\'da tatil yapan Seitz Friedrick, dün öğle saatlerinde Damlataş Mahallesi\'ndeki plajda denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Friedrick yardım istedi. Alman turistin çırpındığını gören sahildekiler erkek turisti kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Friedrick, ambulansla götürüldüğü özel hastanede kurtarılamadı. Seitz Friedrick\'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.



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