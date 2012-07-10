T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alman turist 4 iguana çaldı

Galapagos Adaları'nda Alman bir turist, iguana çalmaktan tutuklandı

10 Temmuz 2012 19:38

Galapagos Adaları'nda Alman bir turist, nesli tükenmek üzere olan iguanalardan kaçırırken yakalandı.

Büyük Okyanus'un doğusunda, Ekvador'a bağlı Galagapos Adaları'nın Milli Park yetkilileri, iguana çalan Alman turistin 3 yıla kadar hapis cezası alabileceğini duyurdu.

Şüpheli bir paket taşıdığı tespit edilen Alman turist Galapagos havalimanında gözaltına alındı. Paketin içinde ülke dışına çıkarılmak üzere, bir örtüye sarılı 4 iguana bulundu.

Aynı turist Aralık'ta Fiji adalarından iguana kaçırdığı için tutuklanmıştı.

Ülke dışına kaçırılmaya çalışan iguanaların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

ETİKETLER

İgunaturistAlmantutuklandıGalapagos Adalarıçalındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24