Alman turist 4 iguana çaldı

Galapagos Adaları'nda Alman bir turist, nesli tükenmek üzere olan iguanalardan kaçırırken yakalandı.

Büyük Okyanus'un doğusunda, Ekvador'a bağlı Galagapos Adaları'nın Milli Park yetkilileri, iguana çalan Alman turistin 3 yıla kadar hapis cezası alabileceğini duyurdu.

Şüpheli bir paket taşıdığı tespit edilen Alman turist Galapagos havalimanında gözaltına alındı. Paketin içinde ülke dışına çıkarılmak üzere, bir örtüye sarılı 4 iguana bulundu.

Aynı turist Aralık'ta Fiji adalarından iguana kaçırdığı için tutuklanmıştı.

Ülke dışına kaçırılmaya çalışan iguanaların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.