Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Türk Milli Takımını çalıştırmak için her hangi bir teklif almadığını söyledi.

Löw, Hamburg'da bugün yaptığı açıklamada, Türk futbolunu ve Türkiye'deki durumu iyi bildiğini belirterek, ''Türkiye'de şimdi bu konuda bir çok söylenti çıkar ve her gün yeni isimler ortaya atılır. Ben her hangi bir teklif almadım'' dedi

Löw, Türk milli takımını çalıştırmanın şu an kendisi için bir konu olmadığını da ifade etti.