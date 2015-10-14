Alman taraftarlar 'Gomez milli takıma çağrılmalı' dedi

Bild gazetesi, okuyucularına gol sorunu yaşayan Almanya Milli Takımı'nın forvete ihtiyacı olup olmadığını sordu. Ankete katılanların büyük çoğunluğu Mario Gomez’in forvette yer alması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Düzenlenen ankette, Beşiktaşlı Mario Gomez'in yanı sıra 3 forvetten hangisinin milli takıma çağrılması gerektiği soruldu.



Ankete katılanların yüzde 45’i Mario Gomez’i istedi. Gomez listede ilk sırada yer alırken, katılımcıların 2. en çok tercihi Eintracht Frankfurt’tan Alexander Meier oldu.



Meier’e yüzde 35 oy oyun gittiği ankete katılanların yüzde 8’i Joachim Löw’in sistemi iyi dedi, aynı orandaki katılımcı, Stuttgart’tan Daniel Ginczek’in kadroya çağrılması gerektiğini belirtti. Ankette en az oy ise Hamburg’lu Pierre Michel Lagossa’ya gitti. Lagossa yüzde 3 oyda kaldı.