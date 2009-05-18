Alman şoför para cezasıyla kurtuldu

Almanya'da eşinin üzerine oturarak ölmüne sebep olan 128 kilogram ağırlığındaki otobüs şoförü, 2 bin 580 Euro para cezasına çarptırıldı.



Eşinin üzerine oturarak ölümüne neden olmakla suçlanan 128 kilogram ağırlığındaki otobüs şoförü, ihtiyatsızlık sonucunda ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle Hildesheim Eyalet Mahkemesi tarafından 2 bin 580 Euro tecilli para cezasına çarptırıldı.



Mahkeme, 52 yaşındaki otobüs şoförünün eşini bilinçli bir şekilde öldürdüğüne dair delil bulunmadığını, bu nedenle sadece bir tartışma sırasında kazayla eşinin üzerine düşerek ölümüne sebebiyet vermekten suçlu bulunduğunu bildirdi.



Söz konusu kişi, yaklaşık 1 yıl önce görülen ilk davada eşinin üzerine bilinçli olarak oturarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve bu karardan sonra temyize gitmişti.



Aşırı kilolu otobüs şoförü, 2006 yılının nisan ayında yaşanan olayda bir tartışma sırasında kazayla eşinin üzerine düştüğünü söylemişti.



Olayda söz konusu kişinin, 18 kaburga kemiği kırılan eşi hastanede tedavi gördükten sonra evine dönmüş ve yaklaşık 1 ay sonra hayatını kaybetmişti.



