Alman siyaseti Patriot kararından memnun

Türkiye'nin talebi üzerine NATO görevi kapsamında Kahramanmaraş'ta bulunan iki Patriot füze

bataryası ve 250 kişilik askeri personelin geri çekilmesi kararı Almanya'da siyasi partiler tarafından

memnuniyetle karşılandı. Suriye'den gelebilecek füze saldırılarına karşı 2013 yılında bölgede

konuşlandırılan Alman askerlerinin görev süresi 31 Ocak 2016'da doluyordu.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Patriot birliklerinin görev süresinin uzatılmaması

kararını, ‘Suriye'den Türkiye'ye füze saldırısı riskinin düşük olması‘ ile gerekçelendirdi. Kriz

bölgesinde tehditin ana kaynağının artık IŞİD olduğunu vurgulayan Ursula von der Leyen, Kürt ve

Iraklı güvenlik güçlerine verilen desteğe işaret ederek Alman ordusunun bölgedeki varlığını

sürdürdüğünü vurguladı.

‘Türkiye'nin PKK'ya karşı tutumu bir gerekçedir‘

Savunma Bakanının açıklaması Alman siyasi partilerinde olumlu yankı buldu. Türkiye'nin PKK'ya

karşı yürüttüğü askeri operasyonlar muhalefetteki Yeşiller

ve Sol Parti'nin yanı sıra koalisyon

ortakları içinde de eleştirilere neden olmuştu.

Sosyal Demokrat Parti savunma uzmanı Rainer Arnold bu kararın bir gerekçesinin de Türkiye'nin

PKK'ya karşı tutumu olduğunu ileri sürdü. Arnold, Reuters

haber ajansına yaptığı açıklamada,

“Türkiye'nin NATO'nun IŞİD'e karşı ortak mücadele stratejisine tamamıyla dahil olduğu izlenimine

sahip değilim. Bu benim için Alman ordusunun görevini sona erdirmek için ek bir nedendir“ diye

konuştu.

Hristiyan Sosyal Birlik partisi savunma uzmanı Florian Hahn

da Türkiye'nin dayanışma içinde bir

müttefik gibi davranması gerektiğini belirterek, “IŞİD'e karşı mücadeleyi, bizi PKK'ya karşı iç

politikada araç haline getirmek için kullanmaması da buna dahildir“

diye konuştu.

Yeşiller ve Sol Parti'den ağır eleştiri

Yeşiller partisinden Alman Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Alman ordusunun

Türkiye'den çekilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Giderek kontrolden çıkan

NATO partneri Erdoğan'a karşı doğru ve gerekli bir adım‘ değerlendirmesinde bulundu. Roth,

Erdoğan'ın IŞİD yerine Kürtleri zayıflatma stratejisiyle tehlikeli bir siyaset izlediğini savundu.

Meclis'teki Sol Parti grubu uluslararası ilişkiler

sözcüsü Sevim Dağdelen de Alman ordusunun geri

çekilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak yeterli bulmadıklarını belirterek, Alman silah

sanayisinden Türkiye‘ye tüm ihracatın durdurulması gerektiğini savundu.

Steinmeier: Desteğimiz sürecek

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier

ise Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Patriotların

çekilmesinin ardından da Türkiye'ye desteğinin süreceği güvencesi verdi. Steinmeier, Türkiye‘nin

güvenliği ile ilgili olarak Almanya'nın yükümlülüğünün sürdüğünü kaydederek, Suriye'de siyasi

çözüm ve bölgede istikrar için Almanya'nın katkılarının devam ettiğini kaydetti.

Steinmeier Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Türkiye'nin PKK'ya karşı askeri

operasyonlarını anlayışla karşıladıklarını belirterek, “Suriye'deki iç savaş Türkiye'nin sınır yakınındaki

bölgeleri için riskler barındırmaktadır. Ayrıca PKK birlikleri Türk güvenlik güçlerine saldırılar

düzenlemiştir“ diye konuştu.

‘Kolaycılığa kaçmayın‘

uyarısı

Steinmeier, ülkesinde Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarına eleştirel bakanları da uyararak,

Almanya'nın gelişmeleri dikkatle izlemesi ve Türkiye'ye

beklentilerini söylemesi gerektiğini, ancak

bunu yaparken kolaycılığa kaçılamayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetinin Kürtlerle barış ve uzlaşı için çok fazla yatırım yaptığına

işaret eden Steinmeier, ancak hükümetin şimdi tüm köprüleri atıp barış sürecinin çökmesine izin

veremeyeceğini söyledi.