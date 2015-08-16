Alman siyaseti Patriot kararından memnun

Türkiye'nin talebi üzerine NATO görevi kapsamında Kahramanmaraş'ta bulunan iki Patriot füze
bataryası ve 250 kişilik askeri personelin geri çekilmesi kararı Almanya'da siyasi partiler tarafından
memnuniyetle karşılandı. Suriye'den gelebilecek füze saldırılarına karşı 2013 yılında bölgede
konuşlandırılan Alman askerlerinin görev süresi 31 Ocak 2016'da doluyordu.
Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Patriot birliklerinin görev süresinin uzatılmaması
kararını, ‘Suriye'den Türkiye'ye füze saldırısı riskinin düşük olması‘ ile gerekçelendirdi. Kriz
bölgesinde tehditin ana kaynağının artık IŞİD olduğunu vurgulayan Ursula von der Leyen, Kürt ve
Iraklı güvenlik güçlerine verilen desteğe işaret ederek Alman ordusunun bölgedeki varlığını
sürdürdüğünü vurguladı.
‘Türkiye'nin PKK'ya karşı tutumu bir gerekçedir‘
Savunma Bakanının açıklaması Alman siyasi partilerinde olumlu yankı buldu. Türkiye'nin PKK'ya
karşı yürüttüğü askeri operasyonlar muhalefetteki Yeşiller
ve Sol Parti'nin yanı sıra koalisyon
ortakları içinde de eleştirilere neden olmuştu.
Sosyal Demokrat Parti savunma uzmanı Rainer Arnold bu kararın bir gerekçesinin de Türkiye'nin
PKK'ya karşı tutumu olduğunu ileri sürdü. Arnold, Reuters
haber ajansına yaptığı açıklamada,
“Türkiye'nin NATO'nun IŞİD'e karşı ortak mücadele stratejisine tamamıyla dahil olduğu izlenimine
sahip değilim. Bu benim için Alman ordusunun görevini sona erdirmek için ek bir nedendir“ diye
konuştu.
Hristiyan Sosyal Birlik partisi savunma uzmanı Florian Hahn
da Türkiye'nin dayanışma içinde bir
müttefik gibi davranması gerektiğini belirterek, “IŞİD'e karşı mücadeleyi, bizi PKK'ya karşı iç
politikada araç haline getirmek için kullanmaması da buna dahildir“
diye konuştu.
Yeşiller ve Sol Parti'den ağır eleştiri
Yeşiller partisinden Alman Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Alman ordusunun
Türkiye'den çekilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Giderek kontrolden çıkan
NATO partneri Erdoğan'a karşı doğru ve gerekli bir adım‘ değerlendirmesinde bulundu. Roth,
Erdoğan'ın IŞİD yerine Kürtleri zayıflatma stratejisiyle tehlikeli bir siyaset izlediğini savundu.
Meclis'teki Sol Parti grubu uluslararası ilişkiler
sözcüsü Sevim Dağdelen de Alman ordusunun geri
çekilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak yeterli bulmadıklarını belirterek, Alman silah
sanayisinden Türkiye‘ye tüm ihracatın durdurulması gerektiğini savundu.
Steinmeier: Desteğimiz sürecek
Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier
ise Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Patriotların
çekilmesinin ardından da Türkiye'ye desteğinin süreceği güvencesi verdi. Steinmeier, Türkiye‘nin
güvenliği ile ilgili olarak Almanya'nın yükümlülüğünün sürdüğünü kaydederek, Suriye'de siyasi
çözüm ve bölgede istikrar için Almanya'nın katkılarının devam ettiğini kaydetti.
Steinmeier Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Türkiye'nin PKK'ya karşı askeri
operasyonlarını anlayışla karşıladıklarını belirterek, “Suriye'deki iç savaş Türkiye'nin sınır yakınındaki
bölgeleri için riskler barındırmaktadır. Ayrıca PKK birlikleri Türk güvenlik güçlerine saldırılar
düzenlemiştir“ diye konuştu.
‘Kolaycılığa kaçmayın‘
uyarısı
Steinmeier, ülkesinde Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarına eleştirel bakanları da uyararak,
Almanya'nın gelişmeleri dikkatle izlemesi ve Türkiye'ye
beklentilerini söylemesi gerektiğini, ancak
bunu yaparken kolaycılığa kaçılamayacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetinin Kürtlerle barış ve uzlaşı için çok fazla yatırım yaptığına
işaret eden Steinmeier, ancak hükümetin şimdi tüm köprüleri atıp barış sürecinin çökmesine izin
veremeyeceğini söyledi.