Alman siyasetçilerden Erdoğan'ın Nazi benzetmesine sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da Türk bakanların bazı referandum kampanyası etkinliklerinin iptal edilmesini 'Nazi dönemine' benzetmesi, Alman siyasetçilerden tepki aldı.

Erdoğan dün yaptığı konuşmada "Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz" demişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Erdoğan'ın benzetmesine "şiddetle karşı çıktığını" belirterek, iki ülkenin "gereksiz eleştirilerden kaçınması gerektiğini" belirtti.

Sözcü Seibert ayrıca iki ülkenin itidalli hareket etmesi gerektiğini de vurguladı.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas ise, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın sözlerini "absürt, utanç verici ve tuhaf" diye tanımladı ve Erdoğan'ın bu sözleri "Berlin'den bir tepki beklentisiyle söylediğini" savundu.

Ancak Maas, Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmesini ya da Ankara'yla diplomatik bağların koparılmasına karşı olduğunu da belirtti ve "bu tür hamleler Ankara'yı Putin'in kucağına iter ve bunu da kimse istemez" dedi.

Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan'ın "istediğini elde edemeyen inatçı bir çocuk gibi" davrandığını söyledi. Julia Kloeckner "Nazi benzetmesi ölçüsüzlükte yeni bir zirve" dedi.

CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisinin lideri Anreas Scheuer de Cumhurbaşkanını "Boğaz'ın despotu" diye niteledi.

Passauer Neue Presse'ye konuşan Scheuer "Bu Boğaz'ın despotunun yaptığı çok büyük bir gaf. Nazi benzetmesi şoke edici ve akıl almaz. Özür dilenmesi gerekiyor" dedi.

Başbakan Angela Merkel veya Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz Erdoğan'ın Nazi benzetmesiyle ilgili bir yorum yapılmadı.

Ankara-Berlin hattındaki toplantı gerilimi bazı diğer Avrupa Birliği ülkelerinden de tepkileri beraberinde getirdi. Avusturya Başbakanı Christian Kern, "Almanya gibi üye ülkelerin Ankara'nın baskısı altına girmemesi için Türk politikacıların kampanya toplantıları yapmasının geçici olarak yasaklanmasını" istedi.

Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders de "Tüm Türk kabinesini istenmeyen adam ilan edeceğini" söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "İslamofaşist" diye tanımladı.

Alman makamları 16 Nisan'daki referandum kampanyası kapsamında düzenlenmesi planlanan iki toplantıyı iptal etmişti. Berlin yönetimi, toplantıların güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini savunuyor.

Ancak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi dün Leverkusen ve Köln'deki büyük toplantılarda konuşma yaparken, protestolar da yapıldı.

Toplantı tartışması, Ankara ve Berlin ilişkilerinin Türkiye ve Almanya vatandaşı Die Welt Muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması yüzünden gerilmesini izliyor.

Yücel'in tutuklanması Merkel yönetimine, Erdoğan'a karşı daha sert bir tutum takınması çağrılarını arttırdı.

Bild am Sonntag gazetesinde yer alan kamuoyu yoklamasına göre Almanlar'ın yüzde 81' Merkel'in Ankara'ya karşı çok yumuşak davrandığını düşünüyor.

Der Spiegel'in başyazısında da Merkel'in kendisini "mülteci anlaşmasının vurduğu kelepçelerden kurtarması" çağrısı yapıldı.