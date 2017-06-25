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Dünya
Deutsche Welle

Alman siyasetçiler ve din adamlarından Ramazan Bayramı mesajı

Almanya’da siyasetçiler ve kilise temsilcileri ülkede yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

25 Haziran 2017 16:16

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Berlin'de yayımladığı bayram mesajında, "Birçok Müslüman aile, dernek ya da cemaat Ramazan ayında iftarı birlikte yaptı, Müslüman olmayan komşularını da bu sofralara davet etti. Bu sayede dinler üstü bir buluşma gerçekleştirdikleri, barış ve hoşgörü mesajı verdikleri için teşekkür ederim" dedi. Steinmeier, "Ramazan'ın Almanya'da yaşamın bir parçası haline gelmesini görmek güzel" dedi. Almanya Cumhurbaşkanı Ramazan Bayramı sevincinin insanları dinlerin sınırlarını aşarak güçlü bir biçimde birbirine bağlaması gerektiğini de kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel dinler arasındaki barış potansiyelinin büyük olduğunu söyleyerek, Ramazan'ın yardıma ihtiyacı olan insanlara destek sunulmasına verdiği önemi hatırlattı ve aynı zamanda insanların biraraya gelmesi ve dinler üstü diyalog fırsatı sunduğunu belirtti. Farklı dinlerden temsilcilerle bir süre önce Dışişleri Bakanlığı'nda yaptıkları buluşmaya değinen Gabriel, "Bu buluşma dinler içindeki barış potansiyelinin ne kadar yüksek yüksek olduğunu gösterdi. Bu cesaretlendiren bir sinyal" dedi.

Federal Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Ramazan Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada, çeşitliliğin olduğu toplumda dinler üstü dayanışma olması gerektiğini söyledi. Özoğuz, "Dünya üzerinde huzursuzluğun körüklendiği bir dönemde dayanışma bu yıl Ramazan Bayramı'nda daha da önem kazanıyor" dedi. Özoğuz, „Müslüman olmakla, Alman olmak bir tezat oluşturmuyor tam tersine Almanya'daki milyonlarca insanın yaşadığı normallik bu" dedi.

Limburg Piskoposu Georg Bätzing WDR 5'e verdiği demeçte, günümüzde yaşanan güncel sorunlar konusunda Müslüman ve Hristiyanların işbirliği yapması gerektiğini söylerken, Uluslararası Katolik Yardım Kuruluşu Missio Başkanı Wolfgang Huber de benzer bir açıklama yaparak, „Sadece dinlerin barışcıl bir birlikteliğiyle kalıcı barış mümkün" dedi.

©Deutsche Welle Türkçe

KNA, HT/SSB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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