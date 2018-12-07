Alman siyasetçi Dağdelen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden PKK’ya destek vermekle suçladığı Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sevim Dağdelen suçlamaları reddetti. Sol Parti milletvekili Dağdelen, DW Türkçe'ye yaptığı yazılı açıklamada, bu suçlamaların "Erdoğan’ın nefret kampanyası" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK'ya destek verdiği şeklindeki suçlamalarını "saçmalık” olarak nitelendiren Dağdelen, "Erdoğan genellikle siyasi muhaliflerini terörizme destek vermekle suçluyor ve bu şekilde itibarlarını zedelemeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

Dağdelen, Erdoğan’ın Alman hükümetine veya uzun süre tutuklu kalan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’e karşı da aynı tutumu izlediğini belirtti. Sol Partili siyasetçi, Erdoğan’ın siyasetini eleştirmenin Türkiye’ye yönelik bir eleştiri ve Türk düşmanlığı olmadığını vurguladı.

Erdoğan’ın suçlamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta Almanya’nın başkenti Berlin’e yaptığı ziyareti eleştirmiş ve Kılıçdaroğlu’nun temasları kapsamında görüştüğü Alman milletvekili Sevim Dağdelen'i isim vermeden suçlayan açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, partisi AKP'nin Ankara'daki genel merkez binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Perşembe günü yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun Alman Federal Meclisi'nde "tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, Türkiye’ye saldıran terör örgütlerine yakın ilgileriyle tanınan isimlerle" görüştüğünü iddia etmişti.

Erdoğan konuşmasında isim vermeden Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sevim Dağdelen'e yönelik suçlamalarda bulunarak, "Bu kişi PKK’yı Almanya’da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor" şeklinde konuşmuştu. "Bu şahıs Alman meclisinde PKK’nın Suriye kolu YPG’nin bayrağını açacak kadar fanatik bir terör örgütü yandaşıdır" diyen Erdoğan, ayrıca Türkiye "aleyhine zehir zemberek açıklamalar” yaptığını ifade etmişti. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu’nun işte böyle karanlık sicile sahip Alman milletvekiliyle ne konuştuğunu doğrusu merak ediyoruz" demişti.

DW,dpa/JD,GA

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