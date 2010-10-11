Alman siyasetçi: Artık Müslüman göçmen almayalım

T24 - Almanya'nın en güçlü siyasetçilerinden biri olan Hristiyan Sosyal Birliği lideri Horst Seehofer, Orta Doğu'nun Müslüman ülkelerinden göçe son verilmesini istedi.



Başbakan Angela Merkel liderliğindeki hükümetin önde gelen ortağından böyle bir çağrının yükselmesi, Müslüman toplumun -ve özellikle de Türk göçmenlerin- entegrasyonu konusunu yeniden gündeme taşıyor.



İktidar partisinin Baverya'daki lideri, Alman parlamentosu Bundestag'da milletvekili ve eski bir bakan olan Horst Seehofer, Almanya siyasetinde güçlü bir konuma sahip.



Türkiye'den ve Arap ülkelerinden gelen göçmenlerin daha farklı kültürlere ait olduğunu ve Alman toplumuyla bütünleşmelerinin daha büyük zorluklar içerdiğini belirten Seehofer, ''Dolayısıyla benim vardığım sonuç şu: Farklı kültürlerden daha fazla göçmen almaya ihtiyacımız yoktur'' dedi.



Seehofer'ın gözlemleri, geçen ay Alman Merkez Bankası'nın yönetici kurlundan istifa etmek zorunda kalan Thilo Sarrazin'in göçmenlere ilişkin tartışmalı yorumlarını izliyor.



Sarrazin, ''Müslümanlar kadar güçlü biçimdde suça ve refah devletinin yardımlarına bağlı olan başka hiçbir göçmen grubu yok'' diye konuşmuştu.



Fakat bu ay başında Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İslam'ın da Hristiyanlık ve Yahudilik gibi Alman toplumunun bir parçası olduğunu açıkladı.



Almanya'daki Türk toplum liderleri, göçmenlik tartışmasından dolayı bazı Türk göçmenlerin Almanya'yı terketmeye başladığını söylüyor.





