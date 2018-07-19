Alman şirket, Teknosa'nın yüzde 75'i için teklif verdi

Media-Saturn Holding’in, Teknosa’nın yüzde 75’ini satın almak için 90 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Çerçeve sözleşme, 31 Temmuz’a kadar geçerli olacak.

Bloomberg tarafından görülen çerçeve anlaşmaya göre, Alman Media-Saturn Holding (MSH), Teknosa’nın yüzde 75’i için 90 milyon Euro ödemeyi teklif etti. Anlaşma şartları nihai anlaşmaya kadar değişebilir ya da görüşmeler sonuçsuz kalabilir.

Business HT'de yer alan habere göre, anlaşmada hisse başına fiyat yaklaşık 1,09 Euro (6,12 lira) olarak belirlendi. Alıcı en fazla 3 haftalık detaylı inceleme yapacak.

Çerçeve sözleşme 6 Temmuz tarihli ve Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen ve CFO Barış Oran’ın imzası bulunuyor. MSH’den ise CFO Georg Mehring-Schlegel ve COO Peter Leisten’in imzası var. Çerçeve sözleşme 31 Temmuz’a kadar geçerli.

Teknosa ve MSH’nin ana şirketi Ceconomy sözleşmeyle ilgili yorum yapmadı. Sabancı Holding ise belgenin gerçeği yansıtmadığını belirterek daha fazla detay vermedi.