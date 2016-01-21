'Alman silahları Irak'ta karaborsaya düştü'

Kuzey Almanya Radyo Televizyonu (NDR) ve Batı Almanya Radyo Televizyonu'nun

(WDR) ortak haberine göre, Almanya'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY)

teslim ettiği silahlar Kuzey Irak'ın çeşitli kentlerinde karaborsada satılıyor.

P1 tabanca ve G3 piyade tüfeği pazarda

Bölgedeki pazarları gezen Alman muhabirler çok sayıda P1 tipi tabanca ve G3 piyade

tüfeğinin satıldığını tesbit etti. Sözkonusu silahların üzerinde yer alan "Bw" ibaresi

(Bundeswehr, Alman Ordusu'nun kısaltması) bunların Almanya'dan gönderildiğini

ortaya koyuyor.

Habere göre, ekonomik krizden ötürü aylardır maaş alamayan Peşmerge savaşçıları

beylik silahlarını satıyor.

Kerkük Valisi: 'Maaş ödeyemiyoruz'

Kerkük Valisi Necmettin Kerim, IKBY'nin yetersiz mali kaynaklardan ötürü aralarında

Peşmerge savaşçılarının da bulunduğu kamu görevlilerine düzenli maaş ödeyemediğini

açıkladı.

Almanya: IKBY'nin sorumluluğunda

Alman Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise silahların IKBY'nin

sorumluluğunda olduğu vurgulandı. "IKBY devralınan silahlarla ilgili teminat verdi"

görüşünün dile getirildiği açıklamada, her silahın takibinin Alman yetkililerince takibinin

mümkün olmadığı savunuldu.