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Dünya
Deutsche Welle

'Alman silahları Irak'ta karaborsaya düştü'

Almanya'nın cihatçı terör örgütüyle mücadele amacıyla Peşmerge'ye gönderdiği silahların pazarlarda satıldığı ileri sürüldü.

21 Ocak 2016 23:46

Kuzey Almanya Radyo Televizyonu (NDR) ve Batı Almanya Radyo Televizyonu'nun
(WDR) ortak haberine göre, Almanya'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY)
teslim ettiği silahlar Kuzey Irak'ın çeşitli kentlerinde karaborsada satılıyor.

P1 tabanca ve G3 piyade tüfeği pazarda

Bölgedeki pazarları gezen Alman muhabirler çok sayıda P1 tipi tabanca ve G3 piyade
tüfeğinin satıldığını tesbit etti. Sözkonusu silahların üzerinde yer alan "Bw" ibaresi
(Bundeswehr, Alman Ordusu'nun kısaltması) bunların Almanya'dan gönderildiğini
ortaya koyuyor. 
Habere göre, ekonomik krizden ötürü aylardır maaş alamayan Peşmerge savaşçıları
beylik silahlarını satıyor.

Kerkük Valisi: 'Maaş ödeyemiyoruz'

Kerkük Valisi Necmettin Kerim, IKBY'nin yetersiz mali kaynaklardan ötürü aralarında
Peşmerge savaşçılarının da bulunduğu kamu görevlilerine düzenli maaş ödeyemediğini
açıkladı. 

Almanya: IKBY'nin sorumluluğunda

Alman Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise silahların IKBY'nin
sorumluluğunda olduğu vurgulandı. "IKBY devralınan silahlarla ilgili teminat verdi"
görüşünün dile getirildiği açıklamada, her silahın takibinin Alman yetkililerince takibinin
mümkün olmadığı savunuldu.       

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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