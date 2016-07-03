Alman silah ihracatı iki katına çıktı



Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, Almanya'nın silah ihracatı geçen yıl iki katına çıktı.

Haberde, “2015 yılında savunma araçları ihracatı için verilen lisansların tutarı 7 milyar 86 milyon euro tutarındaydı“ ifadeleri kullanıldı. Haberin kaynağı olarak ise Federal Ekonomi Bakanlığı'nın 2015 Silah İhracatı Raporu gösterildi. Raporun çarşamba günü Bakanlar Kurulu‘nda onaylanması bekleniyor.

Federal hükümet, 2014 yılında 3 milyar 97 milyon euro tutarında ihracat lisansı vermişti.

Silah ihracatı böylece bu yüzyıl içinde en yüksek seviyeye çıktı. Federal hükümet, 2015 yılında 100 başvuruyu ise reddetti. 12 bin 687 başvuruya lisans verildi. 2014 yılına kıyasla 2015'te 597 adet daha fazla lisans başvurusu kabul edildi.

İhracat neden arttı?

Alman Ekonomi Bakanlığı, yaklaşık 180 sayfalık raporda ihracat oranındaki bu artış için bazı özel faktörleri de sıralıyor.

Örneğin geçen yıl İngiltere'ye 1 milyar 100 milyon tutarında dört adet tanker uçağının satışı için lisans verildiği kaydedildi. Raporda, “bu tür teslimatların sorunsuz olduğu çünkü Avrupa tarafından onaylanmış savunma politikalarının güçlendirilmesi ve Almanya'nın haklı güvenlik çıkarlarının korunmasına yaradığı” belirtildi.

Raporda, Katar'a 1 milyar 600 milyon euro tutarında cephaneyle birlikte ana muharebe tankları ve motorlu obüs ihracatına da atıfta bulunuldu. Katar şu anda terör örgütü IŞİD'in finansörü olarak biliniyor. Raporda, bu ihracatlar için daha 2013 yılında dönemin koalisyon hükümeti tarafından (CDU/CSU/FDP) lisans verildiği vurgulandı.

SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, ihracatı durdurmaya çalıştığını ancak Federal Güvenlik Konseyi'ndeki diğer bakanların kendisine karşı çıktığını söylemişti.