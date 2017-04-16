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Deutsche Welle

Alman seçim gözlemcisi: Polis gözlemcileri engelledi

Avrupa Konseyi’nin seçim gözlemcisi Andrej Hunko, Diyarbakır’daki oy verme ve sayılma işlemleri sırasında polisin engellemeleriyle karşılaştıklarını ileri sürdü.

16 Nisan 2017 20:53

Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcisi olarak Diyarbakır'da bulunan Sol Partili Alman milletvekili Andrej Hunko, polisin engellemeleriyle karşılaştığını öne sürdü. Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan Hunko, Diyarbakır'da kendisinin ve diğer seçim gözlemcilerinin iki saat boyunca sandık mahaline girmesine izin verilmediğini belirtti. Hunko, Avrupa Konseyi yetkililerinin duruma müdahale etmesinin ardından, seçim gözlemcilerinin sandık mahalline girmesine izin verildiğini söyledi.

Sol Partili Hunko, Mardin'de de sandıkların kapanmasının ardından polisin seçim gözlemcilerinin içeriye girerek, oyların sayımını izlemesine izin vermediğini dile getirdi. Bu iznin daha sonra verildiğini kaydeden Hunko, ancak gözlemcilerin oyların sayılması işlemlerinin başını kaçırdığını belirtti. Alman siyasetçi Hunko, kendisi ve ekibinin "rahatsız edici bir ortamda” bırakıldığını ifade etti.

Andrej Hunko, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından gönderilen 23 kişilik referandum gözlem heyetinde yer alıyor.

Bunun yanı sıra, Türk hükümetinin daveti üzerine Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) uluslararası 40 kişilik bir heyet de, oy verme ve sayılma işlemlerini izliyor. Her iki kuruluşun da pazartesi günü Ankara'da gözlemlerine ilişkin geçici raporu açıklaması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/JD/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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