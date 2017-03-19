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Dünya
Deutsche Welle

Alman Savunma Bakanı’ndan Trump’a yanıt

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ABD Başkanı Trump’ın Twitter paylaşımına yanıt verdi. Bakan Von der Leyen NATO’da bir borç hesabı olmadığını söyledi

19 Mart 2017 20:33

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından Almanya'nın NATO ve ABD'ye sağladıkları savunma nedeniyle "büyük meblağlarda” para ödemek zorunda olduğunu yazmıştı. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen bu açıklamaya bir yanıt vererek "NATO'da borçların kayıtlı olduğu bir hesap yok. Önümüzdeki 10 yılın ortasında ulaşmak istediğimiz yüzde ikilik savunma harcamaları hedefini sadece NATO ile ilişkilendirmek yanlış” dedi.

Bakan Von der Leyen savunma harcamalarının yanı sıra NATO müttefiklerinin IŞİD'e karşı mücadele gibi yurtdışı misyonlarında da karşılıklı olarak birbirlerini dengelemesi gerektiğine inandığını belirtti. Alman Savunma Bakanı "Hepimizin istediği adil bir yük paylaşımı ve bunun için de modern bir güvenlik kavramı gerek” diye konuştu.

2014 yılındaki NATO zirvesinde müttefik ülkelerin 2024'e kadar savunma harcalamalarını gayrisafi yurtiçi hasılânın yüzde 2'sine çekmesi kabul edilmişti. Konu Beyaz Saray'daki Trump-Merkel buluşmasında da tekrar gündeme geldi. Ortak basın toplantısında Trump Merkel'e Almanya'nın savunma harcamalarını artırması talebini yinelediğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel de basın toplantısında Almanya'nın yüzde ikilik hedefe bağlı kalmayı sürdüreceğini belirterek "NATO'nun önemli rolünü bir kez daha teyit ettiği için Trump'a müteşekkir olduğunu” belirtti.

©Deutsche Welle Türkçe

DW, DPA / EC, MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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