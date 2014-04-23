Alman Savunma Bakanı von der Leyen Afrika yolcusu



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen daha önce de Afganistan, Mali ve Türkiye'deki Alman askerlerini ziyaret etmişti. Bakan Ursula von der Leyen'in ilk durağını Somali açıklarında görev yapan Alman askerleri oluşturuyor. AB'nin 2008'de korsanlara başlattığı misyon kapsamında bölgede yaklaşık 360 Alman askeri görev yapıyor.

Ursula von der Leyen, daha sonra gezisinin ikinci durağı Lübnan'a geçecek. Alman donanmasına ait birlikler, aşırı dinci grupların silah kaçırmasını önlemek üzere BM Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde Lübnan açıklarında görev yapıyor. Bu misyon kapsamında da bölgede 170 Alman askeri görev alıyor.

Almanya hükümetinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, çeşitli vesilelerle yaptıkları açıklamalarda, "Almanya'nın kriz bölgelerinde daha fazla sorumluluk üstlenmedeki kararlılığını" vurgulamıştı.

Alman halkı destekliyor

Almanya Savunma Bakanlığı, askeri eğitim faaliyetlerine destek vermek amacıyla Somali'ye asker gönderileceğini duyurmuştu. Doğu Akdeniz'e yollanan Alman askerleri Suriye'nin elindeki kimyasal silahların imhasıyla görevlendirilen gemilere destek veriyor. Alman-Fransız Tugayı yerel silahlı kuvvetlere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere Mali'ye gönderilecek. Alman askerlerinin görev yapacağı ülkeler arasında Orta Afrika Cumhuriyeti de yer alıyor.

Şubat ayında Alman birinci televizyon kanalı ARD tarafından yaptırılan bir anket vatandaşların yüzde 74'ünün, "güncel uluslararası sorunların çözümünde Almanya'nın daha fazla diplomatik sorumluluk üstlenmesi gerektiği" görüşünü dile getirmişti.