T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman Savunma Bakanı Türkiye’de

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Patriot birliklerini ziyaret etmek için Kahramanmaraş’a gitti.

24 Mart 2014 21:37

Von der Leyen, Suriye sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta
konuşlu bulunan Alman
Patriot birliğini ziyaret etti.
Suriye rejiminin 700 kilometre menzile sahip füzelere sahip olduğu sanılıyor. Bu
füzelerin Türkiye topraklarının geniş bir kesimine erişimi bulunuyor. ABD, Hollanda ve
Almanya'nın katıldığı NATO misyonu, Suriye'den gelecek
bir hava saldırısına karşı
Türkiye'yi savunmak amacıyla 2013 yılının ocak ayında başlatılmıştı. Almanya misyona
iki Patriot füze savunma sistemi ve 300 askerle katkı sunuyor.
Alman hükümeti Alman askerî personelinin görev süresini ocak ayında bir yıl uzatmıştı.
Almanya'nın ilk kadın savunma bakanı olan
Ursula von der Leyen daha önce de
Afganistan ve Mali'deki Alman askerlerini ziyaret etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Savunma Bakanı UrsulaLeyen PatriotKahramanmaraşLeyen SuriyeAlman PatriotTürkiyeHollandaAlmanyaNATOSuriyePatriotAlmanUrsulaLeyenAfganistanMali AlmanWelle Türkçe dpa EC/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24