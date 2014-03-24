Alman Savunma Bakanı Türkiye’de

Von der Leyen, Suriye sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta
konuşlu bulunan Alman
Patriot birliğini ziyaret etti.
Suriye rejiminin 700 kilometre menzile sahip füzelere sahip olduğu sanılıyor. Bu
füzelerin Türkiye topraklarının geniş bir kesimine erişimi bulunuyor. ABD, Hollanda ve
Almanya'nın katıldığı NATO misyonu, Suriye'den gelecek
bir hava saldırısına karşı
Türkiye'yi savunmak amacıyla 2013 yılının ocak ayında başlatılmıştı. Almanya misyona
iki Patriot füze savunma sistemi ve 300 askerle katkı sunuyor.
Alman hükümeti Alman askerî personelinin görev süresini ocak ayında bir yıl uzatmıştı.
Almanya'nın ilk kadın savunma bakanı olan
Ursula von der Leyen daha önce de
Afganistan ve Mali'deki Alman askerlerini ziyaret etmişti.