Alman Savunma Bakanı Türkiye’de

Von der Leyen, Suriye sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta

konuşlu bulunan Alman

Patriot birliğini ziyaret etti.

Suriye rejiminin 700 kilometre menzile sahip füzelere sahip olduğu sanılıyor. Bu

füzelerin Türkiye topraklarının geniş bir kesimine erişimi bulunuyor. ABD, Hollanda ve

Almanya'nın katıldığı NATO misyonu, Suriye'den gelecek

bir hava saldırısına karşı

Türkiye'yi savunmak amacıyla 2013 yılının ocak ayında başlatılmıştı. Almanya misyona

iki Patriot füze savunma sistemi ve 300 askerle katkı sunuyor.

Alman hükümeti Alman askerî personelinin görev süresini ocak ayında bir yıl uzatmıştı.

Almanya'nın ilk kadın savunma bakanı olan

Ursula von der Leyen daha önce de

Afganistan ve Mali'deki Alman askerlerini ziyaret etmişti.

