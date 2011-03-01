Alman Savunma Bakanı istifa etti

T24- Alman Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg, doktora tezinde intihal yaptığı iddialarının büyümesi üzerine bugün görevinden istifa etti. Başbakan Merkel, hükümette yeni görev dağılımına gidebilir.

Deutsche Welle'de yayımlanan habere göre, Alman kamuoyunda en popüler siyasetçi olan Guttenberg, yaptığı açıklamada, intihal skandalı yüzünden silahlı kuvvetler mensuplarının mağdur edilmesinin sorumluluğunu daha fazla taşıyamayacağını, kamuoyunun sadece şahsıyla ilgilendiğini, ölen ve yaralanan Alman askerlerinin durumunun arka plana itildiğini söyledi. Bunun ‘dramatik bir sapma’ olduğunu vurgulayan Gutenberg, savunma bakanlığının dikkat ve kusursuzluk isteyen bir görev olduğunu ve Cumhuriyet tarihinin en büyük silahlı kuvvetler reformunun da şahsı tarafından başlatıldığını kaydetti.



Hatalarını kabul etti



Savunma Bakanı Karl Theodor Gutenberg istifa kararının kendisine son derece ağır gelmesinin insani bir duygu olduğunu ve çok sevdiği bir görevden ayrılmanın acısını hissettiğini sözlerine ekledi. Zaaf ve hatalarını kabul ettiğini ve kendisinin de, başkalarından beklediğinin aksine davranamayacağını ifade eden Gutenberg, istifa için Afganistan’da ölen üç askerin defnedilmesini beklediğini ve doktora teziyle ilgili suçlamaların aydınlığa kavuşturulmasına yardımcı olacağını belirtti.



Guttenberg’in 2006 yılında “üstün başarı” derecesi alarak tamamladığı doktorasında bazı bölümlerin “çalıntı” olduğu iddiaları ilk olarak geçtiğimiz ay ortasında gazete haberleri ile gündeme gelmişti. Guttenberg, iddiaları önce “absürd” olarak nitelendirmiş, ancak 1000’den fazla dipnot bulunan tezde bazı hatalar da yapmış olabileceğini kaydetmişti. Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi, skandalın büyümesi üzerine özür dilemiş, ancak istifa çağrılarını geri çevirmişti.



Merkel’e teşekkür etti





İstifasını kamuoyuna açıklarken, son günlerde kendisine destek olduğu için Başbakan Angela Merkel’e teşekkür eden Gutenberg, ‘mücadeleye kararlıydım ama artık gücümün sonuna geldim, medyada yansıtılışım ve tartışmaların niteliği ailem için de yük haline geldi, bazı mekanizmalar tahripkâr olabiliyor, ama kimseden merhamet beklemiyorum’, dedi.