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Dünya
Deutsche Welle

Alman Savunma Bakanı Erbil'de

Almanya'nın Iraklı Kürtlere planladığı silah sevkiyatının ilk bölümünün yola çıkmasının ardından Savunma Bakanı von der Leyen Erbil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Alman Bakan, daha fazla destek sözü verdi.

25 Eylül 2014 19:54


Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, perşembe günü Erbil'e gitti. Savunma Bakanı, güvenlik nedeniyle gizli tutulan ziyaretinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. Von der Leyen'in yaklaşan kış öncesi ne tür ihtiyaçlar olduğunu yerinde görmek için bölgeye gittiği bildiriliyor.

Von der Leyen, bir günlük ziyareti kapsamında Barzani ile yaptığı görüşme sonrası Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne ek askeri teçhizat yardımı yapılacağını açıkladı. Savunma Bakanı, Barzani'nin, IŞİD'in döşediği mayınlar nedeniyle evlerine dönemeyen insanlara yardım etmek amacıyla Almanya'dan daha fazla mayın tarama aracı talep ettiğini de ifade etti.

Von der Leyen, Almanya'nın desteğini artıracağını ve insanların evlerine dönebilmesi için en önemli ön koşulun mayınların temizlenmesi olduğunu, ayrıca Kürtler ile uzun vadeli bir işbirliği yapılacağını kaydetti. Almanya Savunma Bakanı, Barzani'nin ikinci talebinin ise Kürt peşmergelerin eğitimleri için daha fazla destek olduğunu belirtti.

Barzani'den teşekkür

Mesud Barzani'nin görüşmede, Almanya'nın birkaç gün içinde ilk bölümü Erbil'e ulaşacak silah sevkiyatı için teşekkür ettiği ve bu kararın Almanya için kolay olmadığının farkında olduğunu söylediği bildirildi.

Barzani'nin IŞİD'e karşı mücadelede uluslararası toplumdan daha modern silahlar talep ettiği de bildirildi. Barzani'nin halihazırda kendilerine klasik silahların yollandığını, ancak modern ve ağır silahlar yollanması durumunda IŞİD'e karşı mücadelede artık başka bir desteğe ihtiyaçları kalmayacağını söylediği bildirildi. Barzani'nin, kara birlikleri gönderilmesini beklemediğini, ancak olası bir karar değişikliği durumunda buna da onay venrmeye hazır olduklarını ifade ettiği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı, Ağustos ayı sonundan bu yana Erbil'de bulunan ve Alman silahlarının dağıtımı ile peşmergelerin bu silahlar üzerindeki eğitiminden sorumlu olan Alman asker ve subayları da görüşecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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