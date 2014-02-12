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Dünya
Deutsche Welle

Alman savaş gemileri Doğu Akdeniz yolcusu

Somali'ye eğitim amacıyla asker göndereceğini duyuran Almanya, Suriye açıklarına da savaş gemilerini yolluyor.

12 Şubat 2014 12:40


Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (NDR) haberine göre, Almanya Doğu Akdeniz'e asker göndermeye hazırlanıyor. Bölgeye yollanacak Alman askerleri, Suriye'nin elindeki kimyasal silahların imhasıyla görevlendirilen gemilere destek verecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Ordusu'nun muhtemel yeni misyonları hakkında Federal Meclis Dışişleri Komisyonu üyelerine bilgi verdi. Alman donanmasının, Suriye'nin elindeki kimyasal silahların imhasıyla görevlendirilen gemilere koruma sağlayacağını söyledi. Steinmeier, sözkonusu misyonun ne zaman başlayacağına dair detay sunmadı.

Muhtelif uluslararası askeri misyonlar çerçevesinde görev alan Alman askerlerinin sayısı 4 bin 900'ü buluyor. Bunların büyük kısmı Afganistan ve Kosova'da görev yapıyor.

Almanya Savunma Bakanlığı, askeri eğitim faaliyetlerine destek vermek amacıyla Somali'ye asker gönderileceğini duyurmuştu. Orta Afrika Cumhuriyeti'ne de Alman askerlerinin gönderilmesi gündemde. Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker planları, kamuoyunda tartışmaya yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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