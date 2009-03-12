Alman saldırganın ölüm anı kameralarda

Almanya'nın güneybatısında bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 17 ölü, çok sayıda yaralı var.
Okuldaki kız öğrenci ve kadınları hedef alan saldırgan, mermi yağdırırken "Daha hepiniz ölmediniz mi?" diye bağırıyordu
İşte katilin son anları - VİDEO
Saldırıda 2 Türkün yaralandığı, ilk gelen bilgilerde Türk olarak bildirilen kurbanlardan 15 yaşındaki İbrahim adlı öğrencinin ise Arnavut olduğu açıklandı.Türk öğrenciler dehşet anını anlattı
Görgü tanığı öğrencilerden biri, saldırının İbrahim'in sınıfında meydana geldiğini söyledi. Görgü tanığı kız, aynı sınıfta Büşra adında bir Türk öğrencinin de bulunduğunu belirtti.
Okulun eski bir öğrencisi olan saldırganın babasının, silah tutkunu, zengin bir işadamı olduğu ve evlerinde 18 çeşit ruhsatlı silah bulunduğu belirtildi.
Albertville Lisesi'nde okuyan bazı gençlerin geçen yıl Tim'in okuldaki sınavlarda başarısız olduğunu ve bu nedenle öğretmenini tehdit ettiğini duyduklarını ifade ettiler. Öğretmenin savcılığa durumu bildirmesinin ardından okulun 3 ay boyunca polis koruması altına alındığı, ancak daha sonra normale dönüldüğü belirtildi. Almanya'da yas ilan edildiGörgü tanıkları saldırı anını anlattıAlmanya'da liseye silahlı saldırı - VİDEOAvrupa okullarında yaşanan şiddet olayları
Baden-Württemberg eyaletinde Winnenden kenti yakınında düzenlenen saldırıda, silahlı genç dahil 16 kişi can verdi, çok sayıda öğrenci de yaralandı ifade edildi.
Polisin yaptığı açıklamaya göre Tim Kretschmer (17) isimli saldırgan sabah 09.33 sınıflara girerek rastgele ateş etti. Burada 9 öğrenci ve 3 öğretmeni öldürdükten sonra kaçmaya başladı ve yolda bir kişiyi daha öldürdü.
Bunun ardından, sahibini öldürerek çaldığı bir kamyonla kaçışına devam etti. Bir süre sonra polisle çatışmaya giren Kretschmer, 2 polisi ağır yaraladıktan sonra intihar etti.Almanya'da liseye silahlı saldırı - FOTOGALERİ
Saldırının ardından, içinde Türk öğrencilerin de bulunduğu Albertville adlı okula ulaşan polisler, iki derslikte dörder; okul bahçesinde de 2 öğrenci cesedi buldu.
Bild gazetesi, siyah kıyafetler giyen saldırganın, okulun eski bir öğrencisi olduğunu ve ailesinin evinde 18 çeşit ruhsatlı silah bulunduğunu belirtti. Polis, saldırganın, zengin bir işadamı olan babasının evine baskın düzenlediğini kaydetti.
Yüzüne maske taktığı belirlenen saldırganın, eylemini gerçekleştirmek üzere komşu kasaba Leutenbach'dan geldiği ifade edildi. Türk öğrenci saldırganı anlattı
Tim Kretschmer'i tanıyan Türk öğrenci Mehmet, NTV’ye şunları söyledi: “Tanıyordum. Geçen sene 10’uncu sınıfta birlikteydik, birlikte okulu bitirdik. Notları iyiyidi. Suskun biriydi, hiç konuşmazdı. İki arkadaşı vardı, ikisi de Alman’dı. Anormal bir davranışı yoktu. Bazen konuşurduk. Futbol taraftarıydı. Ailesinin durumu iyiydi. Okula yakın bir yerde oturuyordu.” 'Büşra da yaralandı'
Saldırı anını yaşayanlardan Çağlayan isimli Türk öğrenci şunları söyledi: “Silah seslerini duyunca öğretmene söyledik, o bize bu seslerin normal olduğunu söyledi. Daha sonra bir öğretmen sınıfa geldi ve “Üç ölümüz var” dedi. Daha sonra kapıları kitledik. O sınıfta bulunan Büşra yaralandı.” Köhler: Ailelerin acılarını paylaşıyorum
Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler, Baden-Württemberg eyaletinin Winnenden kentindeki Albertville lisesinde bu sabah düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
Köhler, eşiyle birlikte bu saldırıdan dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, ölenlerin yakınlarının acılarını paylaştıklarını kaydetti. Merkel: Büyük üzüntü duydum
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Baden-Württemberg eyaletinin Winnenden kentindeki Albertville Lisesinde bu sabah yapılan silahlı saldırıdan dolayı “büyük üzüntü” duyduğunu bildirdi.
Alman hükümet sözcüsü Ulrich Wilhelm, Merkel’in saldırıdan dolayı “büyük üzüntü” duyduğunu belirterek, Merkel’in ve tüm kabine üyelerinin, ölenlerin yakınlarının acılarını paylaştıklarını söyledi.
Ulrich, Alman hükümetinin yerel güvenlik güçlerine her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ve yardım teklifinde bulunduğunu kaydetti.
Okul katliamlarının kısa tarihi 11 Mart 2009 - Winnenden Katliamı (Almanya) - 17 ölü
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2. dünya savaşı gazisi bir ortaokulu basıyor, 8 öğrenci ve iki öğretmeni ölümcül yaraladıktan sonra kaçıyor.