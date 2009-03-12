Alman saldırganın ölüm anı kameralarda

Türk öğrenciler dehşet anını anlattı

Almanya'da yas ilan edildi

Türk öğrenci saldırganı anlattı



'Büşra da yaralandı'



Köhler: Ailelerin acılarını paylaşıyorum

Merkel: Büyük üzüntü duydum

Okul katliamlarının kısa tarihi

11 Mart 2009 - Winnenden Katliamı (Almanya) - 17 ölü

23 Ocak 2009 - Dendermonde Katliamı (Belçika) - 3 ölü



23 Eylül 2008 - Kauhajoki Katliamı (Finlandya) - 11 ölü

7 Kasım 2007 - Jokela Katliamı (Finlandya) - 8 ölü

16 Nisan 2007 - Virginia Katliamı (ABD) - 32 ölü

20 Kasım 2006 - Emsdetten (Almanya) - 1 ölü

2 Ekim 2006 - Pennsylvania (ABD) - 6 ölü

18 Mart 2005 - Red Lake/Minnesota (ABD) - 9 ölü

26 Nisan 2002 - Erfurt (Almanya) - 17 ölü

8 Haziran 2001 - Osaka (Japonya) - 8 ölü

20 Nisan 1999 - Littleton/Colorado (ABD) - 15 ölü

24 Mart 1999 - Jonesboro/Arkansas (ABD) - 5 ölü

23 Mart 1996 - Dunblane (İskoçya) - 18 ölü

1 Ağustos 1966 - Texas (ABD) - 14 ölü

11 Haziran 1964 - Volkhoven (Almanya) - 10 ölü

Saldırıda 2 Türkün yaralandığı, ilk gelen bilgilerde Türk olarak bildirilen kurbanlardan 15 yaşındaki İbrahim adlı öğrencinin ise Arnavut olduğu açıklandı.Görgü tanığı öğrencilerden biri, saldırının İbrahim'in sınıfında meydana geldiğini söyledi. Görgü tanığı kız, aynı sınıfta Büşra adında bir Türk öğrencinin de bulunduğunu belirtti.Okulun eski bir öğrencisi olan saldırganın babasının, silah tutkunu, zengin bir işadamı olduğu ve evlerinde 18 çeşit ruhsatlı silah bulunduğu belirtildi.Albertville Lisesi'nde okuyan bazı gençlerin geçen yıl Tim'in okuldaki sınavlarda başarısız olduğunu ve bu nedenle öğretmenini tehdit ettiğini duyduklarını ifade ettiler. Öğretmenin savcılığa durumu bildirmesinin ardından okulun 3 ay boyunca polis koruması altına alındığı, ancak daha sonra normale dönüldüğü belirtildi.Baden-Württemberg eyaletinde Winnenden kenti yakınında düzenlenen saldırıda, silahlı genç dahil 16 kişi can verdi, çok sayıda öğrenci de yaralandı ifade edildi.Polisin yaptığı açıklamaya göre Tim Kretschmer (17) isimli saldırgan sabah 09.33 sınıflara girerek rastgele ateş etti. Burada 9 öğrenci ve 3 öğretmeni öldürdükten sonra kaçmaya başladı ve yolda bir kişiyi daha öldürdü.Bunun ardından, sahibini öldürerek çaldığı bir kamyonla kaçışına devam etti. Bir süre sonra polisle çatışmaya giren Kretschmer, 2 polisi ağır yaraladıktan sonra intihar etti.Saldırının ardından, içinde Türk öğrencilerin de bulunduğu Albertville adlı okula ulaşan polisler, iki derslikte dörder; okul bahçesinde de 2 öğrenci cesedi buldu.Bild gazetesi, siyah kıyafetler giyen saldırganın, okulun eski bir öğrencisi olduğunu ve ailesinin evinde 18 çeşit ruhsatlı silah bulunduğunu belirtti. Polis, saldırganın, zengin bir işadamı olan babasının evine baskın düzenlediğini kaydetti.Yüzüne maske taktığı belirlenen saldırganın, eylemini gerçekleştirmek üzere komşu kasaba Leutenbach'dan geldiği ifade edildi.Tim Kretschmer'i tanıyan Türk öğrenci Mehmet, NTV’ye şunları söyledi: “Tanıyordum. Geçen sene 10’uncu sınıfta birlikteydik, birlikte okulu bitirdik. Notları iyiyidi. Suskun biriydi, hiç konuşmazdı. İki arkadaşı vardı, ikisi de Alman’dı. Anormal bir davranışı yoktu. Bazen konuşurduk. Futbol taraftarıydı. Ailesinin durumu iyiydi. Okula yakın bir yerde oturuyordu.”Saldırı anını yaşayanlardan Çağlayan isimli Türk öğrenci şunları söyledi: “Silah seslerini duyunca öğretmene söyledik, o bize bu seslerin normal olduğunu söyledi. Daha sonra bir öğretmen sınıfa geldi ve “Üç ölümüz var” dedi. Daha sonra kapıları kitledik. O sınıfta bulunan Büşra yaralandı.”Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler, Baden-Württemberg eyaletinin Winnenden kentindeki Albertville lisesinde bu sabah düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.Köhler, eşiyle birlikte bu saldırıdan dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, ölenlerin yakınlarının acılarını paylaştıklarını kaydetti.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Baden-Württemberg eyaletinin Winnenden kentindeki Albertville Lisesinde bu sabah yapılan silahlı saldırıdan dolayı “büyük üzüntü” duyduğunu bildirdi.Alman hükümet sözcüsü Ulrich Wilhelm, Merkel’in saldırıdan dolayı “büyük üzüntü” duyduğunu belirterek, Merkel’in ve tüm kabine üyelerinin, ölenlerin yakınlarının acılarını paylaştıklarını söyledi.Ulrich, Alman hükümetinin yerel güvenlik güçlerine her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ve yardım teklifinde bulunduğunu kaydetti.Tim K. öğrenci, öğretmen, yoldan geçen veya polis ayrımı yapmadan eski okulunda etrafa ateş açtı. 16 kişi öldü. Polisle çatışmada vurularak öldü20 yaşında belçikalı bir genç Dendermonde'da bir çocuk yuvasına saldırıyor 2 bebeği ve bir bakıcıyı bıcakladı. 10 bebek ve iki bakıcı da ağır yaralandı.22 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi Matti Juhani Saari, Batı Finlandya kasabası Kauhajoki'de önce 10 kişiyi vuruyor sonra intihar ediyor.18 yaşındaki Pekka-Eric Auvinen Jokela okul merkezinde toplam 8 kişiyi vuruyor yaşında belçikalı bir genç Dendermonde'da bir çocuk yuvasına saldırıyor 2 bebeği ve bir bakıcıyı bıcakladı. 10 bebek ve iki bakıcı da ağır yaralandı.Virginia Teknik Ünivesitesinde bir öğrenci 32 kişiyi vuryor, 15 kişiyi ağır yaralıyor. ABD tarihinin en büyük okul katliamını yaşıyor18 yaşındaki saldırgan eski okulunda ateş açıyor, 11 kişi yaralanıyor. Sonunda kendisini vuruyor.Lancaster County'de bir kız lisesinde bir saldırgan önce 5 öğrenciyi sonra kendisini vuruyor.16 yaşındaki öğrenci öğretmenini ve 5 öğrenciyi vuruyor. Daha önce de dedesini, dedesinin sevgilisini ve okul bekçisini vuran genç, internet üzerinden kendisini aşırı sağın ırkçı savaşcısı olarak tanıtıyor.19 yaşındaki Robert Steinhäuser 10 dakika içerisinde 16 kişiyi, ve ardından kendisini vuruyor. 12 Öğretmen, okulun sekreteri, iki öğrenci ve bir polis bulunuyor.37 yaşında, sübyancı eylimli bir Japon, Osaka şehrinde bir ilk okula saldırıyor ve 8 kız çocuüğunu bıcaklayarak öldürüyor, 20 kızı ağır yaralı geride bırakıyor.Eric Harris ve Dylan Klebold isimli iki öğrenci Columbine Lisesine saldırıyor ve 14-18 yaş arasındaki 12 öğrenciyi vuruyor. Kendi hayatlarına son vermeden 24 kişiyi de ağır yaralıyorlar.Sahte yangın alarmı ile dışarı çektikleri öğrencileri saklandıkları yerden tarayan 11 ve 13 yaşındaki iki saldırgan 4 kız öğrenci ve bir öğretmeni vuruyor.43 yaşındaki saldırgan bir ilkokulun spor salonuna ateş açıyor ve 16 birinci sınıf öğrencisi ve öğretmenlerini vuruyor, sonra silahı kendisine doğrultup hayata veda ediyor.Texas Üniversitesinin bir kulesine saklanan saldırgan yoldan geçen insanları vuruyor. Polisin saldırganı 1 saat sonra yakalayana dek 14 kişi hayatını kaybetmiş oluyor.2. dünya savaşı gazisi bir ortaokulu basıyor, 8 öğrenci ve iki öğretmeni ölümcül yaraladıktan sonra kaçıyor.