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Spor

Alman rakibi milli atlete protez bacağını hediye etti

Sosyal medyada yer alan haberin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girdi

25 Ekim 2017 13:22

Türkiye’nin ilk bacak amputeli milli atleti Nurullah Kart’a ilk protezi ABD’den temin etmişken, Alman rakibi eskiyen protezin yerine kendisininkini hediye etti. Kart’ın 2018 Avrupa Şampiyonası’na katılmak için sahip olması gereken yeni protez için ise Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girdi.

Doğumundan itibaren, kendi deyimiyle diğer insanlardan farklı olan, ülkenin ilk bacak amputeli milli atleti 36 yaşındaki Nurullah Kart, 17 yaşında varlığını öğrendiği koşu protezinden ancak 30’lu yaşlarına geldiğinde Amerikalı bir protez üreticisinin yardımıyla edinebildi.

Atletizm yapmak için çok mücadele verdiğini anlatan Nurullah Kart, "4 yıldır bu sporu yapıyorum ama geç başlamama rağmen belirli bir yol kat ettim. Türkiye rekorlarını aldım, Avrupa’da belirli dereceler aldım. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda bayrak takımı olarak kürsüye çıkmayı son anda kaçırdık. 2017 Londra Para-Atletizm Dünya Şampiyonası'nda dünyanın en iyi 8 atleti arasına kaldım" dedi.

NTV'de yer alan haberde, tam gün mesai yaptığı bir işi olması nedeniyle geç başladığı atletizme, halen daha yeteri kadar zaman ayıramadığından şikayetçi olan rekortmen atlet Kart, "İşimden zaman kalırsa antrenman yapabiliyorum. Rakiplerim tamamen profesyonel olarak atletizmle uğraşıyorlar" diye konuştu.

‘’Bana karşı iyi yarış’’

Amerika’dan temin ettiği koşu protezi eskiyince, Alman rakibinin yedek ayaklarından birini kendisine hediye ettiğini anlatan Kart, "Bana, ’Umarım bana karşı iyi bir yarış çıkarabilirsin’ dedi. Bu protezler kişinin aktivite seviyesine göre, kas gücüne göre üretiliyor. Bu ayak onun için üretildi ama ben bunu kendime uydurdum. Biraz toplama bir şey oldu. Toplamda 23-24 bin euroya mal oluyor. Bunu sosyal medyada paylaştık. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Abdurrahim Boynukalın’a bu iletilmiş. Kendi bir arkadaş gibi beni aradı ’Kusura bakma haberimiz yoktu. Gereken desteği sağlayacağız. Daha rahat şartlarda antrenman yapmanı sağlayacağız’ diye söz verdi. Önümde 2018’de Berlin’de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası var. Bu seneki hedef yarışımız o. 2019’da Dünya Şampiyonası, 2020’de Tokyo Olimpiyat Oyunları var. Bu yarışlarda da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

 

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