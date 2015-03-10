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Dünya

Alman profesör, Hindistanlı erkek öğrencinin staj başvurusunu 'ülkende tecavüz sorunu var' diye reddetti

Profesör Annette Beck-Sickinger, gelen tepkiler üzerine özür diledi

10 Mart 2015 19:53

Almanya'da Leipzig Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Annette Beck-Sickinger, staj için başvuru yapan erkek Hintli öğrenciyi, "Hindistan'da tecavüz sorunu olduğu" ve "bu nedenle Hintli erkek öğrencileri staja kabul etmediği"ni belirterek reddetti. Profesör, gelen tepkilerin ardından özür diledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Öğretim görevlisi "Grubumda çok sayıda kadın çalışan var bu nedenle söz konusu tavrı desteklemem mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Stajyer adayının yanıtına başka bir email ile yanıt veren profesör, bunun bir genelleme olduğunu ve bireylere uygulanamayacağını kabul ettiğini belirtti. Ancak email şöyle devam etti:

"Hindistan toplumunun uzun yıllardır süren tecavüz sorununu çözememesi anlaşılır bir durum değil. Her hafta Hindistan'dan Almanya'ya haberler geliyor, özellikle de "toplu tecavüz" vakalarının oluşturduğu tehdit ortada. Bu durum benim açımdan toplumun kadınlara olan yaklaşımını da ortaya koyuyor. Ayrıca kadın turistler de gruplar halindeki erkekler tarafından kaçırılarak taciz ediliyor. Almanya'daki çoğu kadın profesör bu nedenlerle Hintli erkek öğrencileri kabul etmeyecek. Diğer Avrupa kadın kuruluşları da bize katılacak. Elbette Hindistan toplumunu değiştiremeyiz ya da etkileyemeyiz, ancak sonuçları Avrupa'yı etkileyecek kararlar alabiliriz."

Emaillerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Alman profesöre öfke büyüdü.

'Ayrımcı bir genelleme'

Bunun üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan Almanya'nın Hindistan Büyükelçisi Michael Steiner, Annette Beck-Sickinger'in ret gerekçesine kesinlikle karşı çıktığını ve bu ifadelerin "Hintli erkeklere yönelik ayrımcı bir genelleme" olduğunu belirtti, "Hindistan tecavüzcüler ülkesi değildir" dedi. Büyükelçi, Alman profesörü Hindistan hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve "bir profesöre yakışmayacak şekilde" basite indirgeyen bu yaklaşımı düzeltmeye davet etti.

Tepkiler üzerine Annette Beck-Sickinger pişmanlığını dile getiren bir özür açıklaması yayımladı.

Özürde şu ifadelere yer verildi:

"Hata ettim. Üzdüğüm, sıkıntı verdiğim herkesten içtenlikle özür dilerim."

2012'de Delhi'de saldırıya uğrayan genç öğrencinin ölümüyle sonuçlanan toplu tecavüz olayına karışan ve idam cezasını bekleyen bir mahkumun televizyon belgeseline konu edilmesi çok tartışılmış, belgesel film geçen hafta Hindistan'da yasaklanmıştı.

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