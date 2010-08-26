Alman popçuya 2 yıl hapis cezası

T24- Alman pop grubu No Angels’ın üyesi Nadja Benaissa, HIV taşıdığını bilmesine rağmen korunmadan cinsel ilişkiye girdiği partnerlerine hastalık bulaştırmaktan suçlu bulundu ve iki yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı.



Korunmadan cinsel ilişkiye girdiği partnerlerine bilerek HIV bulaştırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan pop şarkıcısı Nadja Benaissa, Darmstadt kentinde yargılandığı mahkeme tarafından suçlu bulundu.



Mahkeme heyeti tarafından iki yıl tecilli hapis cezasına çarptırılan Benaissa'nın, aynı zamanda 300 saat de topluma yararlı bir işte çalışmasına hükmedildi. Benaissa mahkeme heyeti karşısında yaptığı son savunmada, “Büyük bir hata yaptım, bu beni her zaman üzecek” diye konuştu.



Savcılık da cezalandırılmasını istedi



Benaissa için hazırlanan iddianamede “ağırlaştırıcı sebeplerden dolayı 10 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.



Savcılık makamı da suçunu dava sırasındaki ifadesinde itiraf eden Benaissa'nın partnerlerine HIV bulaştırdığı gerekçesiyle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.



Benaissa'nın itirafının yanı sıra bilir kişi heyeti de şarkıcının AIDS virüsü taşıdığını bilmesine

rağmen korunmadan cinsel ilişkiye girdiğini ve partnerlerine virüs bulaştırdığını tespit etmişti.



Benaissa'nın savunması



Benaissa'nın avukatı Oliver Wallasch da müvekkilinin bu davranışı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek mahkeme heyetinden “orantılı bir ceza” vermesi ve hapis cezasının tecil edilmesini talep etmişti.



Benaissa da yargılama sırasında yaptığı savunmada büyük psikolojik baskı altında kaldığını ve HIV'li olduğunu kimseye söyleyemediğini anlatmıştı.



Benaissa, ayrıca 1999 yılında test sonucunu öğrendiğinde büyük şok yaşadığını, ancak No Angels'in yükselişinin sarhoşluğu nedeniyle kontrolünü kaybettiğini ve HIV taşıdığını kimseye söyleyemediğini dile getirmişti.



Tutuksız yargılandı



Annesi Alman, babası Faslı olan Benaissa kendisine yönelik suçlamaların ardından geçen yıl nisan ayında gözaltına alınmış, 10 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.