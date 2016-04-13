Alman politikacı: Camilerde Almanca vaaz verilmeli

Almanya'da önde gelen muhafazakâr politikacılardan Andreas Scheuer, ülkedeki camilerde Almanca vaaz verilmesi ve camilerin Türkiye ile Suudi Arabistan'dan finansmanına son verilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kardeş partisi CSU'nun genel sekreteri Scheuer, siyasi İslam'ın toplumsal bütünleşmeye engel olduğunu kaydetti.

Almanya'da yayımlanan Die Welt gazetesine verdiği mülakatta Scheuer, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bir şiirinde kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Alman komedyene karşı dava açması ve konuyu diplomatik düzeye taşıması konusuna değindi.

Bu adımları "katlanılması güç" davranışlar diye tanımlayan Scheuer Avrupa'nın aydınlanmacı prensiplerinden vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.



"İmamlar Almanya'da yetişmeli"



Türkiye'nin Almanya'daki camilerin finanse edilmesindeki rolü ile ilgili bir soruyu yanıtlarken ise, camilere dış kaynak akışını durduracak bir yasa gerektiğini kaydetti.

Scheuer, "Türkiye ya da Suudi Arabistan gibi dış ülkelerden camilerin ya da İslami anaokulların finansmanına son verilmeli. Bütün imamlar Almanya'da eğitilmeli ve bizim değerlerimizi paylaşmalı. Camilerde Almanca vaaz verilmeli" dedi.

Almanya'da yaklaşık 3 milyon kişinin en az bir ebeveyni Türkiyeli ve ülkedeki camilerin çoğu da Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı "Diyanet İşleri Türk İslam Birliği" (DİTİP) adlı yapılanmaya bağlı.

DİTİP'in, genel başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu'na göre, Almanya'da 800'ü cami olmak üzere bine yakın derneği var.

Almanya'daki imamların bir çoğu Türkiye'den gidiyor ve Türkiye'nin resmi görevlileri gibi görülüyor, ancak Almanya'da çok sayıda üniversite son yıllarda yeni kuşak din adamları yetiştirmek amacıyla İslami çalışmalar merkezleri açtı.

Almanya'da yaşayan Müslüman toplumunun belli kesimleri de Türkiye'nin resmi dini örgütlenmesine mesafeli duruyor.