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Dünya

Alman politikacı boğazı kesilmiş olarak bulundu

Almanya’da, Alman Hür Demokrat Partili (FDP) politikacı Cornelia Jehle aracında boğazı kesilmiş halde bulundu

21 Ekim 2017 16:51

Almanya’da, Alman Hür Demokrat Partili (FDP) politikacı Cornelia Jehle aracında boğazı kesilmiş halde bulundu. Bir ihbar üzerine otopark içerisinde polis, FDP’li politikacı Cornelia Jehle’nin aracında, iki erkek, bir de kadın cesedi buldu.

DHA'nın haberine göre; yapılan inceleme sonucunda, aracın içerisindeki cesetlerin Cornelia Jehle, 26 yaşındaki sevgilisi Yannik P. ve eşi Markus Jehle’ye (56) ait olduğu tespit edildi. Polis kaynakları ilk bulguların, Markus Jehle’nin, karısı Cornelia Jehle ve 26 yaşındaki sevgilisi Yannik P’yi öldürüp intihar ettiği yönünde olduğunu belirti.

Markus Jehle ve eşi Cornelia Jehle arasında daha önce de şiddetli geçimsizlik yaşandığını ve eşine şiddet uygulayan kocanın psikolojisinin bozuk olduğu için bir süre klinikte tutulduğu bilgisini belirtilirken, Markus Jehle’nin, karısına yaklaşma yasağının da olduğu ortaya çıktı. Boşanma davası açan çiftin iki çocuğu bulunuyor. FDP İlçe Başkanı Armin Mathias Koch, Cornelia Jehle’nin öldürülmesi ile ilgili, "Hepimiz hala şok içerisindeyiz, o bizim değerli bir üyemizdi" dedi. 

Öte yandan polis, cinayetin işlendiği araçta iki adet bıçak ve iki adet silah bulduğunu belirtti.

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Cornelia JehleAlman politikacı

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