Alman polisine ağır suçlama



Almanya'da eski Tarım Bakanı Hans-Peter Friedrich'in görevinden istifasıyla sonuçlanan gelişmelerin ilk halkasını, Kanada'da 2011 yılında çocuk pornosuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen bir operasyon oluşturdu. Kanada merkezli şirketin müşterileri arasında 800 dolayında Alman vatandaşı da bulunuyordu. Kanada polisi, sözkonusu listeyi aynı yıl Almanya Federal Emniyet Teşkilatı'na (BKA) ulaştırdı. BKA, bu listede Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Sebastian Edathy'nin de yer aldığını ancak 15 Ekim 2013 tarihinde fark etti.

NSU soruşturmasıyla bağlantısı

Bild gazetesinin haberinde, BKA'nın 2 yılı bulan bir gecikmeyle Edathy'nin adına ulaşmasının ardında başka nedenler olabileceğine dikkat çekiliyor. Edathy, 2012 yılının ocak ayında, ırkçı terör hücresi Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) cinayetlerini araştıran meclis araştırma komisyonunun başkanlığına seçilmişti. Edathy'nin adının görmezden gelinerek NSU soruşturmasına bir siyasi skandalın gölge düşürmesinin engellenmek istendiği ileri sürülüyor.

Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger, Edathy'e ilişkin bilgilerin BKA tarafından iki yıl boyunca değerlendirilmediğine dikkat çekerek, "Büyük ihtimalle kurumun başındakiler NSU Meclis Araştırma Komisyonu'nda ifade verirken Edathy'i zan altında bırakacak dökümanlar hakkında bilgi sahibiydiler" ifadesini kullandı.

Kubicki: 'Ya aptallar işbaşındaydı ya da...'

Hür Demokrat Parti (FDP) Başkan Vekili Wolfgang Kubicki, "Ya BKA'da aptallar işbaşındaydı ya da bir skandalın önlenmesi hedefleniyordu" ifadesini kullandı.

Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi iç politika sözcüsü Stephan Mayer, "çocuk pornosu satın aldığından kuşkulanılan zanlılar listesinde, iki yıl boyunca Edathy'nin isminin belirlenememiş olmasını açıklayabilmenin mümkün olmadığını" söyledi. Mayer, "BKA'nın sözkonusu liste kuruma iletildikten bir yıl sonra soruşturmaya başlamış olması da tuhaf bir durum" dedi.