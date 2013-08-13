Alman polisinden Türk vatandaşına dayak

Trabzonlu Yaşar Albayrak, Duisburg kenti havalimanında Alman polisinin şiddetine maruz kaldı.



Alman polisi tarafindan tartaklanan 51 yaşındaki Yaşar Albayrak'ın, başına aldığı cop darbesiyle bayılıp yere yığıldığı ve ardından da hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Duisburg'ta oturan 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Elmas Albayrak ve 51 yaşındaki Yaşar Albayrak çifti, oğulları 24 yaşındaki Ediz Albayrak ile sözlüsü Dilara Doğan'ı İstanbul'a yolculamak için gittikleri Köln-Bonn Havalimanı'nda, Alman polisi tarafından tartaklandıklarını iddia etti.

Yaşar Albayrak, olayı şöyle anlattı:

"Cumartesi gecesi oğlum Ediz Albayrak ile sözlüsü Dilara Doğan'ın ucuş biletleri için havalimanındaki görevli bir bayandan bilgi almak istedim. Görevli bizimle ilgilenmedi. Ben de 'Neden bize yardımcı olmuyorsunuz? dedim, aramızda kısa süreli bir tartışma oldu.

Başka bir görevlinin yanına gittik ve kısa bir süre sonra da, polislerin geldiğini ve tartışdığımız bayanla bir şeyler konuştuklarını gördüğümüzde, polisleri görevli bayanın çağırdığını anladık. Ardından yanımıza gelen aynı polisler, oğluma yönelip kimliğini istedi, bir yandan da kolundan tutup götürmeye çalışıyorlardı.

Ben de 'Oğlum birşey yapmadı, bayanla ben tartıştım' demeye varmadan, benimde koluma sarılıp çekiştirmeye başladılar. 'Ne yapıyorsunuz?' derken, birden polisin copla bana saldırdığını gördüm, sonrasını hatırlamıyorum. Yere düşüp bayılmışım."

Başında açılan 3.5 santemetre derinliğinde yara ve koluna aldığı darbelerden dolayı hastaneye kaldıralan Yaşar Albayrak, yarası ve kolu sarıldıktan iki saat sonra da hastaneden taburcu edildi.

Sağ gözü de moraran Yaşar Albayrak, gözüne nasıl vurulduğunu hatırlamadığını anlatırken, "Havalimanın ortasında polis dayağı yedik. Bunun neresi demokrasi. İş veren durumdayım ve bu memlekete bir sürü vergi veriyorum. Hukuki yollardan mutlaka hakkımızı arayacağız" dedi.

Yaşar Albayrak'ın havaalanının ortasında dövülmesinin hemen ardından amatör kamerayla kayıt yapılırken, talihsiz adamın kafasından akan kanlar ve yere yığılmış vaziyeti görüntülere yansıdı.