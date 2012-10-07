Alman polisinden 'orantısız güç'

Almanya'da polisin gözaltına aldığı bir kişiye uyguladığı şiddet tartışma konusu oldu. Polis bıçaklı saldırganı etkisiz hale getirmek için ayağından vurdu, üzerine köpek saldı, yüzüne biber gazı sıktı ve son olarak da copla dövdü.

Almanya'nın başkenti Berlin'e bağlı Wedding'de polisin bıçaklı bir saldırganı etkisiz hale getirme şekli tartışma yarattı. Dün öğle saatlerinde Wedding semtinde bıçaklı ve baltalı bir kişi sokakta, önüne gelen insanları tehdit etmeye başladı. Çevredekiler durumu polise ihbar etti.

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Alman polisi, bıçaklı saldırgandan teslim olmasını istedi. Saldırgan teslim olmayı reddedince de polis operasyonu başladı.

Saldırganı durdurmak için polis 12 defa uyarı ateşi yaptı. Kurşunlardan biri bıçaklı kişinin ayağına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan saldırgana bu kez başka bir polis biber gazıyla müdahale etti.

Saldırgan elleriyle yüzünü biber gazından korumaya çalışırken, başka bir polis copla koluna vurarak bıçağı elinden düşürmeye çalıştı. Polis operasyonunda son olarak devreye eğitimli bir köpek girdi.

Köpeğin saldırısı sonrasında yerde acılar içinde kıvranan saldırgan elindeki bıçağı bıraktı. Polisin operasyonu, bıçaklı saldırganı gözaltına almasıyla sona erdi.

Olayla ilgili Alman Bild gazetesine açıklama yapan bir görgü tanığı, "Operasyon sırasında adam çok çaresizdi, polis çok vahşice davrandı" dedi.