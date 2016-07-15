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Dünya
BBC Türkçe

Alman polisinden nefret suçu işleyenlere operasyon

Alman polisi sosyal medyada nefret söylemi yayan kişileri hedeflediği operasyonda bir dizi adrese baskın düzenledi.

15 Temmuz 2016 23:26

Alman polisi sosyal medyada nefret söylemi yayan kişileri hedeflediği operasyonda bir dizi adrese baskın düzenledi.

60 adrese koordineli bir şekilde yapılan baskın, yetkililerin bu amaçla düzenledikleri ilk operasyon oldu.

Polis "sözlü ırkçılık konusunda ciddi bir artış yaşandığını" söylüyor.

İşlendiği belirtilen suçlar arasında "Nazizmi övmek; yabancı düşmanı, Yahudi karşıtı ve aşırı sağcı söylemler yaymak" olduğu belirtildi.

Almanya'nın federal polis teşkilatı başkanı Holger Munch, "Bugünkü operasyon polisin ve hükümetin internet üzerinden kışkırtıcı yayınlara karşı sağlam bir duruş içinde olduğunu gösteriyor" dedi.

Munch ayrıca, ırkçılığın Avrupa mülteci krizi ile birlikte yükselişe geçtiğini de söyledi.

Almanya, geçen yıl bir milyona yakın göçmen ve mülteciye kapısını açmıştı.

Munch'a göre, mültecilere yönelik saldırılar genellikle sosyal ağlar üzerinden organize ediliyor.

Facebook, Twitter ve Google nefret söylemi içeren mesajları kaldırmadığı için Almanya'da büyük eleştirilerle karşılaşmıştı.

Baskınlar Almanya'nın 14 kentinde gerçekleşti.

Irkçı nefret suçlarından hüküm giyen kişiler beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

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