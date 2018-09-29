Alman polisinden Kürtçe ve Türkçe mesaj: İtişmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Köln’de yapacağı cami açılışı nedeniyle Köln polisi, Twitter hesabından aralarında Kürtçe ve Türkçe’nin de olduğu farklı dillerde mesajlar yayınladı.

"Mesafe bırakın"

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin ardından bugün Köln’e geçen Erdoğan’ın katılacağı cami açılışı nedeniyle polis Köln’de güvenlik önlemleri aldı. 3 binden fazla polisin görev yaptığı cami civarında Erdoğan yanlılarının toplanmasından sonra Köln polisi sosyal medya üzerinden de uyarı ve açıklamalar yayınladı.

Twitter mesajlarında DİTİB ve Merkez Camii’nin bulunduğu Ehrenfeld semtinde toplanan Erdoğan yanlılarına da seslenen polis, mesajlarından birinde “Kapatılan bölümün ön kısmında bulunan insanlar için çok az alan bulunmakta. Sizin kendi güvenceniz için itişip kalkışmayın, mesafe bırakın” dedi.