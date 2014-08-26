Alman Polisi'nden ırkçılığa karşı kampanya



Almanya genelinde düzenlenecek kampanya dolayısıyla bugün Federal Polis (Bundespolizei) teşkilât merkezinin bulunduğu Potsdam'da bir toplantı düzenlenecek.

Spor dünyasından bazı isimlerin ve öğrencilerin de katılması beklenen toplantıda kampanyanın ayrıntıları tanıtılacak.

İnternet üzerinden düzenlenecek "Irkçılığa yer yok: Nefret ve şiddete karşı" başlıklı kampanya ile Federal Polis teşkilâtına yönelik belli ön yargıların giderilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Federal Polis ve Gümrük İdaresi (Zoll) mensuplarının zaman zaman kaçak göçmenlere düzgün muamele yapmadıkları iddia ediliyor.