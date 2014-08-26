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Dünya
Deutsche Welle

Alman Polisi'nden ırkçılığa karşı kampanya

Almanya'da Federal Polis ve Gümrük İdaresi mensupları bugün ırkçılığa karşı bir kampanya başlatıyor.

26 Ağustos 2014 13:10


Almanya genelinde düzenlenecek kampanya dolayısıyla bugün Federal Polis (Bundespolizei) teşkilât merkezinin bulunduğu Potsdam'da bir toplantı düzenlenecek.

Spor dünyasından bazı isimlerin ve öğrencilerin de katılması beklenen toplantıda kampanyanın ayrıntıları tanıtılacak.

İnternet üzerinden düzenlenecek "Irkçılığa yer yok: Nefret ve şiddete karşı" başlıklı kampanya ile Federal Polis teşkilâtına yönelik belli ön yargıların giderilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Federal Polis ve Gümrük İdaresi (Zoll) mensuplarının zaman zaman kaçak göçmenlere düzgün muamele yapmadıkları iddia ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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