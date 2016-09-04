Alman polisinden Cemil Bayık açıklaması

Almanya’nın Köln ketinde, 3 Eylül Cumartesi günü, PKK’ya yakın grupların Deutzer Werft meydanında düzendiği mitinge PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık’ın video konferansla bağlandığı haberleri üzerine Köln polisi açıklama yaptı.
Polisin açıklamasında çeşitli basın yayın organlarında, mitinge dışarıdan katılımcıların video konferansla mesaj gönderdiği haberlerinin yayıldığına dikkat çekildi. Polis mitingin program akışında video konferansın bulunmadığını sadece sahnedeki görüntülerin büyük ekrana yansıtıldığını bildirdi.
Deutzer Werft meydanında 31 Temmuz’da düzenlenen "Darbeye karşı demokrasi mitinginde" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinge video konferansla bağlanmasına Alman mahkemeleri tarafından izin verilmemişti. Konu, Türkiye ileAlmanya arasında krize neden olmuştu.