T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alman polisinden Cemil Bayık açıklaması

Almanya’nın Köln ketinde, PKK’ya yakın grupların düzenlediği mitinge KCK Eş Başkanı Cemil Bayık’ın video konferansla bağlandığı iddia edilmişti

04 Eylül 2016 23:41

Almanya’nın Köln ketinde, 3 Eylül Cumartesi günü, PKK’ya yakın grupların Deutzer Werft meydanında düzendiği mitinge PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık’ın video konferansla bağlandığı haberleri üzerine Köln polisi açıklama yaptı.

Polisin açıklamasında çeşitli basın yayın organlarında, mitinge dışarıdan katılımcıların video konferansla mesaj gönderdiği haberlerinin yayıldığına dikkat çekildi. Polis mitingin program akışında video konferansın bulunmadığını sadece sahnedeki görüntülerin büyük ekrana yansıtıldığını bildirdi.

Deutzer Werft meydanında 31 Temmuz’da düzenlenen "Darbeye karşı demokrasi mitinginde" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinge video konferansla bağlanmasına Alman mahkemeleri tarafından izin verilmemişti. Konu, Türkiye ileAlmanya arasında krize neden olmuştu.

ETİKETLER

cemil bayıkalmanyaköln

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24