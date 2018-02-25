Alman polisi Servet Kuru'nun katilini yakalatana 10 bin euro ödül verecek

Hakan Aytaş / Koblenz, 25 Şubat (DHA) - Almanya\'nın Koblenz kentinde 11 Şubat Pazar günü evinde cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği anlaşılan Servet Kuru\'nun (58) katil veya katillerini bulmak için polis 10 bin euro ödül koydu.

Para ödülü ve cinayete ilişkin bilgiler polisin hazırladığı broşürlerle duyuruldu. Polisin yaptığı açıklamaya göre, 11 Şubat 2018 tarihinde bir komşusu, “Ozan” lakabıyla tanınan Servet Kuru\'yu haftalardır göremediğini belirterek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Hoch Caddesi 39 numaradaki eve giren polisler Kuru\'nun cesedini buldular. Yapılan incelemede yalnız yaşayan Servet Kuru\'nun cinayete kurban gittiği ve öldürülmesinin üzerinden birkaç hafta geçtiği belirlendi.

Cinayeti aydınlatmak için özel ekip kuruldu

Cinayeti soruşturmak için özel bir ekip kuran Koblenz polisi, Servet Kuru\'nun 125 KMU plakalı, kahverengi Vespa motosikleti ile sık sık Netto ve REWE süpermarketleri, Koblenz Merkez Tren Garı, Baldiun Köprüsü civarlarında görüldüğünü belirledi. Polise göre cinayet kurbanı Türk vatandaşı Servet Kuru, Aralık ayı ortalarında Lützeler Netto süpermarketi civarında birileriyle kavga etti ve son görüldüğü yer de orası oldu. Kuru\'nun motosikleti ise, Ocak ayı başında Wallersheimer Yolu üzerindeki LIDL mağazasının park yerinde bulundu. Motosikleti kimin ne zaman oraya getirdiği bilinmiyor.

Polisin dağıttığı broşürlerde, Servet Kuru\'nun Aralık ayı başında kimlerle kavga ettiği, motosikletini kimin kullandığı ve süpermarketin park yerine kimin bıraktığı soruluyor. Ayrıca verdiği bilgiyle cinayeti aydınlatacak kişiye 10 bin euro ödül vaat ediliyor. (Fotoğraflı)