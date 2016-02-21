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Dünya

Alman polisi: Mülteci yurdunda çıkan yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Kundaklama şüphesiyle soruşturması süren yangında ölen ya da yaralanan olmadı

21 Şubat 2016 19:37

Almanya'da 300 mültecinin kalacağı bir yurda dönüştürülmesi planlanan eski otelin çatısında yangın çıktı. Alman polisi, çıkan yangını çevrede toplanan kalabalık tarafından sevinç çığlıklarıyla izlendiğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 300 mültecinin kalacağı bir yurda dönüştürülen eski otelin çatısının yanması üzerine ,polis kalabalığın itfaiyenin yangına müdahale etmesini engellemeye çalıştığını duyurdu.Saksonya eyaleti Başbakanı Stanislaw Tillich, bu kişileri “caniler” olarak niteledi.

 

Polis kundaklamadan şüpheleniyor

 

Polis, binanın kundaklandığına inanıyor.Soruşturmanın aşırı uçların karıştığı suçlarda uzmanlaşan dedektiflerce yürütüldüğü belirtiliyor.Birkaç gün önce bir başka Saksonya kasabası olan Clausnitz’te kalabalık mültecileri taşıyan bir otobüsü kasabaya sokmamıştı.

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