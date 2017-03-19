Alman polisi: Kayıt aldık, soruşturma açılacak

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan polis sözcüsü Frankfurt'taki Nevruz kutlamalarında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın resminin veya yasaklı diğer simgelerin olduğu bayrak taşıyanlar hakkında hukuki adımlar atılabileceğini söyledi. Bu kişiler hakkında "muhakkak soruşturma açılacağını” söyleyen polis sözcüsü, kaç kişiye soruşturma açılacağını bilmediğini söyledi.

DW Türkçe'ye konuyla ilgili bilgi veren Frankfurt Polisi, kanuna aykırı tüm unsurların araştırılacağını, Almanya-Türkiye arasındaki siyasi gelişmelerin polisin herhangi bir olaya yaklaşımında ya da suç unsuru tespit edilmesi yönteminde bir değişikliğe yol açmadığını söyledi. Frankfurt Polis Sözcüsü, "Polisin görevi suç unsuru teşkil edebilecek durumları tespit edip buna delil olabilecek verileri toplamaktır. Her soruşturmada olduğu gibi Frankfurt'taki gösteride de suç unsuru oluşturduğu düşünülen her türlü durum emniyet birimlerince tespit edilip, gerekli adımlar atılıyor. Polis yasaların izin vermediği birşeyi görmezden gelemez. Biz görevimizi yapıyoruz. Tespit edilen suç ya da kabahat niteliği taşıyan eylemler detaylı şekilde araştırılacak ve dosya savcılığa iletilecek. Soruşturmanın devam ettirilmesi ya da ettirilmemesi yönündeki karar nihayetinde bizim değil, savcılığın görevidir" dedi.

Almanya’nın Frankfurt kentindeki Nevruz kutlamalarına polisin verdiği bilgilere göre 30 binden fazla kişi katıldı. Miting alanına yürüyüş sırasında PKK sembollerinin yanı sıra Öcalan posterleri açıldı. Frankfurt Polisi yürüyüş boyunca göstericilere sözlü anons yaparak yasaklı simgelerin bulunduğu bayrak ve flamaların toplanmasını istedi. Göstericilere müdahale edilmezken flama ve bayrak açanların görüntüleri kamerayla kayda alındı.

Frankfurt Polisi neden görüntü kaydı aldığını ve topluluğa neden müdahale etmediği ile ilgili Twitter hesabı üzerinden dün bir açıklama yapmıştı. "Savcılığın talimatları doğrultusunda hareket ediyoruz” diyen Frankfurt Polisi açıklamasında "Belgelemeyle ifade ve toplanma özgürlüğü ile ilgili temel hakların kullanılmasını tehlikeye sokmadan, ceza kovuşturmasını güvence altına alıyoruz” ifadelerine yer vermişti. Polis "toplanma hakkının barışçıl bir biçimde kullanılması tehlikeye atmamak için” böyle bir yolun tercih edildiğini duyurmuştu. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan polis sözcüsü de polisin gösteriye gerilimi tırmandırmamak için müdahale etmediğini belirtti. Sözcü bu tür durumlarda polisin "tehlikeyi bertaraf etme cezai soruşturmadan önce gelir" prensibiyle hareket ettiğini ifade etti.

Almanya'daki Nevruz kutlamasında Öcalan posterlerinin ve PKK bayraklarının açılması Ankara tarafından tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Almanya'nın terörist ilan ettiği bir örgütün faaliyetine gözyumması ve yasakladığını duyurduğu sembollerle bayraklara ses çıkarmaması, terörle mücadele açısından son derece düşündürücüdür. Öte yandan, terör örgütünün ülkemizde yapılacak referandumla ilgili sloganların da atıldığı gösterisine izin verilirken, Türkiye'nin milletvekillerinin Türk toplumuyla buluşmalarına her türlü zorluğun çıkartılması, çifte standartın en vahim örneğini oluşturmaktadır.Bu samimiyetsiz yaklaşımı kınıyoruz. Tepkimiz Almanya'nın Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir" denildi.

©Deutsche Welle Türkçe

DW / EC/MK