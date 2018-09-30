Alman polisi, Erdoğan'ın ziyareti öncesi gazetecileri uyardı: Kendi güvenliğiyle geliyor; nasıl davranacaklarını bilemiyoruz

T24

Alman polisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii'nin açılışını yapması öncesinde görüntü almaya çalışan gazetecileri uyardı.

Deutsche Welle muhabiri William Noah Glucroft’un Twitter’da paylaştığı videoda polisin gazetecilerin yanına gelerek Erdoğan geldiğinde ’kendi güvenlikleri’ için geride durmalarını istediği görüldü. Polis, gazetecilere, “Kendi güvenliğiyle birlikte geliyor ve neler yapabileceklerini bilmiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı'nın korumaları daha önce ABD'nin Washington kentinde Erdoğan'ı protesto edenlere saldırmış ve bir kısmının hakkında ABD'de yakalama emri çıkarılmıştı.