Alman polisi bayrak yakanlara müdahale edecek

Almanya'nın başkenti Berlin'de Arap ve Filistinli grupların bugün düzenleyeceği Kudüs protestosunda İsrail bayraklarını yakma girişimi olması durumunda polis müdahale edeceğini açıkladı.

Berlin Polis Sözcülüğü bugün TSİ 18:00'de Berlin Tren Garı'nda başlayan protesto gösterisinin yakından izlendiğini kaydetti. Gösteriye yaklaşık 500 kişilik bir grubun katılması bekleniyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ABD’nin Kudüs kararı dolayısıyla İsrail bayraklarının yakılmasını eleştirdi ve bu tip eylemleri "sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda katlanılamaz" olarak nitelendirdi.

Sözlerine devam eden Almanya Cumhurbaşkanı, "ABD'nin Kudüs’ü başkent olarak tanıması İsrail’e karşı nefreti ve Yahudi vatandaşlarımızı kötülemeye gerekçe olamaz" şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta çarşamba günü Kudüs kentini İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasından bu yana Almanya da dahil olmak üzere birçok ülkede protesto gösterileri düzenlenirken, Berlin'deki olaylar sırasında göstericilerin getirdiği bezlere çizilmiş temsili İsrail bayrakları ateşe verilmişti.

Alman Ceza Kanunu'nda, ulusal bayraklara ve devletlerin amblemlerine zarar vermek suç kabul ediliyor. Ceza Kanunu'nun 104'üncü paragrafına göre, yabancı devlet ya da amblemine zarar vermeye para ya da hapis cezası öngörülüyor. Fakat cezai yaptırım ancak bir büyükelçilik binasında asılı bayrağa zarar verilmesi durumunda uygulanıyor. Berlin'de yakılan bayrak ise protestocular tarafından getirilmiş ve bez üzerine elle çizilmişti.

Berlin'de Hanuka kutlamaları

Öte yandan Almanya'daki Yahudiler, dini bayramları olan Hanuka kutlamaları çerçevesinde Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda yedi kollu şamdan menorayı yakacak.

Berlin polisi Hanuka kutlamalarının Tren Garı'na yakın mesafedeki Brandenburg Kapısı'nda yapılacak olması dolayısıyla iki grubun birbirine yaklaşmaması için ek güvenlik önlemleri alacağını açıkladı.

Gelecekteki barış anlaşmasına dahil edilecek

İsrail'in Almanya Büyükelçisi Jeremy Issacharoff Trump'ın Kudüs kararı üzerine bir açıklama yaparak, Filistinlilerle yapılacak bir barış anlaşmasının Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesini de içereceğini söyledi.

Deutsche Welle'ye konuşan Büyükelçi, İsrail'in ilhak ettiği Doğu Kudüs'e atıfta bulunup bulunmadığına dair soruyu yanıtlamadı, sadece "Kudüs Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için hassas bir kent" ifadesini kullandı.

Issacharoff, "Çatışmacı bir şekilde hiçbir yere varamayız" derken, "doğrudan oturup konuşup ve bir anlaşmaya varmanın" Filistinlilerin ve İsraillilerin elinde olduğunu kaydedetti. Büyükelçi, Birleşmiş Milletler'in ve diğer uluslararası örgüt ve hükümetlerin barış görüşmelerine müdahil olmaması gerektiğini savundu.

Büyükelçi ayrıca Berlin'de yakılan İsrail bayraklarının kendisini "çok üzdüğünü" söyledi ve bu eylemlerin "Alman hükümetinin ve genel olarak Almanların hislerini yansıtmadığından" emin olduğunu ekledi.

DW/dpa, ÇÖ/HT

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