Alman polis köpeğinin saldırdığı Galatasaray taraftarı DHA'ya konuştu

İstanbul, 20 Mayıs (DHA) - Almanya\'nın Gelsenkirchen kentindeki kutlamalar esnasında polisin köpekli saldırısına uğrayan Tufan Çolak, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki sarı kırmızılı taraftar, polis uyarıda bulunduktan hemen sonra köpek ile üzerlerine saldırdığını ve o köpeğin kendisini karnından ısırdığını dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Galatasaray\'ın Göztepe\'yi 1-0 yenerek şampiyon olmasını Almanya\'daki sarı kırmızılı taraftarlar da coşkulu bir şekilde kutladı. Almanya\'da yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar gelen şampiyonlukla sokaklara çıkıp sevinç gösterilerinde bulunurken polis, taraftarları engellemek istedi. Almanya\'nın Gelsenkirchen kentindeki kutlamalar esnasında sarı kırmızı formaları ile sokakta kutlama yapan taraftarları dağıtmak isteyen polisler, taraftarların arasına köpekle girdi. Zaman zaman caddeden yoğun şekilde geçiş yapan sarı kırmızılı taraftarlara engel olmak isteyen Alman polislerin tuttuğu köpek, 27 yaşındaki Tufan Çolak\'a saldırdı. Çolak\'ın üzerine atlayan polis köpeği, genç taraftarı karnından ısırdı. Yaşanan olay esnasında Galatasaray\'ın şampiyonluk sevincini kutlamaya gelen sarı kırmızılı taraftarlar polislere tepki gösterdi. Polisin köpekli müdahalesi ise çevrede bulunan Galatasaraylı taraftarlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Alman polisinin saldırısı sonrası hastanede tedavi altına alınan Tufan Çolak, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Arkadaşları ile Galatasaray\'ın şampiyonluğunu kutlamak için her zaman gittikleri bölgeye gittiklerini kaydeden Çolak, \'\'Sakince kimseye zarar vermeden kutlama yaptık. Bir süre sonra polisler geldi ve eğlendiğimiz mekanı boşaltmamızı istediler. Uyarıda bulunduktan hemen sonra yanlarında getirdikleri köpek ile üzerimize saldırdılar. Köpek üzerime doğru koştu ve karnımı ısırdı. Yara şu an bantlı, hastanede tedavi altındayım. Bir anda şok oldum ve o şokla kendimi hastanede buldum. Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım, takımımın şampiyonluğu kutlu olsun. En içten dileklerimde Galatasaray\'ın başarılarının devamını diliyorum\'\' dedi.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarların kaçmaları

- Polisin köpekle taraftarların arasına girmesi

- Yerde kalan taraftar

- Polisin taraftarın üzerinden köpeği alması

- Tufan Çolak\'ın açıklamaları (ÖZEL)