Alman plakalı araçta çakar

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde dün akşam saatlerinde ilerleyen çakarlı lüks bir otomobil. İstanbul trafiğinde sık sık görmeye alıştığımız bir manzara. Edirne istikametine ilerleyen sürücü trafiğin yoğunlaştığı yerlerde araçtaki çakarı yakarak ilerliyor. Zaman zaman emniyet şeridine giren zaman zaman ise taralı alan ihlali yapan araç trafik kurallarını hiçe sayıyor. Fakat bu aracın bir farkı var; lüks otomobil Almanya plakalı. Bir gurbetçiye ait olduğu anlaşılan otomobil, Avrupa\'ya doğru ilerliyor. İstanbul\'da trafik kurallarını hiçe sayarak ilerleyen sürücünün Edirne\'yi geçtikten sonra araçtaki çakarı çıkaracağı bir gerçek.

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