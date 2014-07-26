Alman pilotlardan Tel Aviv tepkisi



Tel Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na düşen füzeler sonrası birçok havayolu şirketi Tel Aviv'e uçuşları askıya almıştı. Lufthansa Havayolları ve Air Berlin de uçuşları durdurmuştu.

Fransız hava yolları Air France'ın ardından Lufthansa ve Air Berlin de Tel Aviv seferlerini yeniden başlatma kararı aldı.

Handelsblatt gazetesine konuşan Alman Pilot Sendikası Cockpit'in bir sözcüsü, karara tepki gösterdi.

Güvenlik şartlarında bir değişiklik olmadığını savunan sözcü, "Lufthansa yönetimi bu karara ya siyasi baskı altında karar verdi ya da ekonomik çıkarları ağır bastı" dedi.