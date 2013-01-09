Alman Patriotları yola çıktı

Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği 2 patriot hava savunma sistemi, Almanya'nın Lübeck kentine bağlı Travemünde Limanı'ndan dün akşam saatlerinde yola çıktı.

Alman Silahlı Kuvvetleri, dün yükleme yapılan Danimarka bandıralı gemiyi basın mensuplarına gezdirdi.

TSİ ile 08.30'da başlayan yükleme TSİ saat 19.00'a kadar sürdü ve gemi, TSİ 19.30'da İskenderun'a doğru hareket etti.

Geminin 21 Ocak'ta İskenderun limanına ulaşması bekleniyor.

Mayıs ayında Patriot Füze Batarya Komutanlığı'nı devralacak Yarbay Stefan Klentz, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada, 197,50 metre uzunluğunda 26 metre yüksekliğindeki "Suecia Seaways" adlı gemiye 303 araç ve 130'un üzerinde konteynerin yükleneceğini bildirdi.

Füzelerin ise Almanya'nın başka bir limanından yükleneceğini ve geminin ondan sonra İskenderun'a doğru yoluna devam edeceğini belirten Klentz, güvenlik nedeniyle füzelerin hangi limandan yükleneceğini açıklamadı.

Klentz, Türkiye'de 400 Alman askerinin görev yapmasının planlandığını ancak 350 askerin görev yapacağını belirterek, bunların 164'ünün füze bataryalarında görevli askerler olduğunu kaydetti.

Alman Yarbay, Türkiye'de görevlendirilecek askerlerin bir kısmının perşembe diğerlerinin de 20 Ocak'ta Türkiye'ye havayoluyla gideceklerini açıkladı.

Klenzt, mayısta değişimi yapılacak füze bataryalarındaki görevli askerlerin komutasının kendisinin devralacağını vurguladı.

Stefan Klentz, yüklemeyi Türkiye'de görev yapacak askerlerin yapmadığını 60 kişilik ayrı bir ekibin yüklemeyi yaptığını aynı ekibin yine İskenderun'da gemiyi boşaltacağını belirtti.

Almanya Federal Meclisi, 14 Aralık 2012 tarihinde patriot savunma sistemlerinin Türkiye'ye gönderilmesini kararlaştırmıştı. Patriotlar şubat başında göreve hazır duruma getirilecek.

Hollandalılar geldi

Bu arada patriot hava savunma sisteminin kurulumuyla ilgili hazırlık yapacak Hollandalı askeri heyeti ve ekipmanlarını taşıyan 2 uçak, dün İncirlik'teki üsse indi.

ABD'den de konuya ilişkin bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü George Little, Türkiye'ye konuşlandırılacak NATO Patriot bataryaları için görevlendirilen 400 ABD askeri ve ekipmanın yaklaşık yarısının Türkiye'ye ulaştığını söyledi.