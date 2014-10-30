Alman 'otoyol nişancısı'na hapis cezası



Würzburg Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan sanık Michael Harry K., "otoyollarda

sayısız kez kamyonlara ateş açtığını" kabul etmiş, kendisi de bir kamyon şöförü olan

sanık "yollardaki haksızlığa tepki göstermek amacıyla" bu yolu seçtiğini söylemişti.

Sanık, kimseyi yaralamak amacıyla ateş açmadığını, yükün bulunduğu römork

kısmını hedef aldığını savunmuştu.

58 yaşındaki sanık dört kez cinayete teşebbüs, nitelikli adam yaralama, ateşli silahlar

kanununa muhalefet ve mala zarar verme suçlarından ceza aldı. Sanık, mahkemeye

göre otoyollarda 700 defadan fazla ateş açtı.

Sanığın 2009 yılında bir otoyol köprüsünden açtığı ateşle bir kadın otomobil

sürücüsünün boynundan ağır şekilde yaralanmasına yol açtığına dikkat çekildi.

