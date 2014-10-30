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Dünya
Deutsche Welle

Alman 'otoyol nişancısı'na hapis cezası

Alman otoyollarında yüzlerce kamyona ateş açtığı belirlenen sanık 10 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

30 Ekim 2014 18:28


Würzburg Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan sanık Michael Harry K., "otoyollarda
sayısız kez kamyonlara ateş açtığını" kabul etmiş, kendisi de bir kamyon şöförü olan
sanık "yollardaki haksızlığa tepki göstermek amacıyla" bu yolu seçtiğini söylemişti.

Sanık, kimseyi yaralamak amacıyla ateş açmadığını, yükün bulunduğu römork
kısmını hedef aldığını savunmuştu.

58 yaşındaki sanık dört kez cinayete teşebbüs, nitelikli adam yaralama, ateşli silahlar
kanununa muhalefet ve mala zarar verme suçlarından ceza aldı. Sanık, mahkemeye
göre otoyollarda 700 defadan fazla ateş açtı.

Sanığın 2009 yılında bir otoyol köprüsünden açtığı ateşle bir kadın otomobil
sürücüsünün boynundan ağır şekilde yaralanmasına yol açtığına dikkat çekildi.  
            

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanEyalet MahkemesiMichael HarryDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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