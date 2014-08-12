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Dünya
Deutsche Welle

Alman 'otoyol nişancısı' itiraf etti

12 Ağustos 2014 15:12

Alman otoyollarında yıllardır yüzlerce kamyona ateş açtığı belirlenen sanık sonunda yakalandı. Sanık itiraflarda bulundu.

Würzburg Eyalet Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Michael Harry K., "otoyollarda sayısız kez kamyonlara ateş açtığını" kabul etti. Kendisi de bir kamyon şöförü olan sanık, "yollardaki haksızlığa tepki göstermek amacıyla" bu yolu seçtiğini söyledi.

Sanık beş kez cinayete teşebbüs, nitelikli adam yaralama, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve mala zarar verme suçlarından yargılanıyor. Sanık iddianameye göre otoyollarda 700 defadan fazla ateş açtı. Sanığın 2009 yılında bir otoyol köprüsünden açtığı ateşle bir kadın otomobil sürücüsünün boynundan ağır şekilde yaralanmasına yol açtığına dikkat çekildi.

Sanık, "bilerek ya da isteyerek insanları atışlarında hedef aldığı" iddiasını reddetti. Yaralanmasına sebep olduğu kadın, kamyon sürücüleri ve sahiplerinden özür dileyen sanık, "davranışının hiçbir şekilde savunalamayacak nitelikte olduğunun bilincinde olduğunu" söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanEyalet MahkemesiMichael HarryDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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